Φωτιά στη Θεσπρωτία στην περιοχή της Σαγιάδας: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (12.08.2026) σε χαμηλή βλάστηση στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας.
Στην περιοχή της φωτιάς στη Θεσπρωτία, επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.
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Συνδράμει με υδροφόρες ο δήμος Φιλιατών.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για τη διερεύνηση των συνθηκών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας.