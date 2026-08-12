Φωτιά στη Θεσπρωτία στην περιοχή της Σαγιάδας: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (12.08.2026) σε χαμηλή βλάστηση στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας.

Στην περιοχή της φωτιάς στη Θεσπρωτία, επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

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Συνδράμει με υδροφόρες ο δήμος Φιλιατών.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σαγιάδα Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2026

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας.