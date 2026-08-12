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Φωτιά στη Θεσπρωτία στην περιοχή της Σαγιάδας: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής / Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (12.08.2026) σε χαμηλή βλάστηση στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας.

Στην περιοχή της φωτιάς στη Θεσπρωτία, επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

Συνδράμει με υδροφόρες ο δήμος Φιλιατών.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας.

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