Ελλάδα

Φωτιά στη Ροδόπη στην περιοχή Ίμερος: Μήνυμα του 112 για εκκένωση Προφήτη Ηλία και Αμπελάκια

Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Φωτιά στη Ροδόπη στην περιοχή Ίμερος
Φωτιά στη Ροδόπη στην περιοχή Ίμερος / Παρατηρητής της Θράκης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (12.08.2026) στην περιοχή Ίμερος στη Ροδόπη.

Mήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής για εκκένωση των περιοχών Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας, με εντολή απομάκρυνσης προς Μαρώνεια.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στη Ροδόπη επιχειρούν 49 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή πραγματοποιείται από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
88
87
79
79
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo