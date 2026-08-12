Φωτιά στη Ροδόπη στην περιοχή Ίμερος: Μήνυμα του 112 για εκκένωση Προφήτη Ηλία και Αμπελάκια

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (12.08.2026) στην περιοχή Ίμερος στη Ροδόπη.

Mήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής για εκκένωση των περιοχών Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας, με εντολή απομάκρυνσης προς Μαρώνεια.

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Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στη Ροδόπη επιχειρούν 49 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή πραγματοποιείται από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ίμερος Ροδόπης. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2026

Σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.