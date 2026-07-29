Ελλάδα

Φωτιά στη Λέρο, σε χώρο με απορρίμματα – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Επιχειρούν στην κατάσβεση τέσσερις πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο
Ελικόπτερο
ΣΤΕΦΑΝΟΣ/EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης (29.07.2026)  σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο της φωτιάς στη Λέρο, έφτασαν άμεσα τέσσερις πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμβάλλοντας στην κατάσβεση και τον έλεγχο της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της επιχείρησης.

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