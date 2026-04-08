23.000 αποβολές στα σχολεία λόγω κινητού τηλεφώνου: Το αποτύπωμα της ψηφιακής απόσπασης στις τάξεις

Οι 23.000 αποβολές που καταγράφηκαν από την έναρξη του μέτρου απαγόρευσης, επαναφέρουν με ένταση στο προσκήνιο ένα ζήτημα που για χρόνια αντιμετωπιζόταν αποσπασματικά: τη χρήση των κινητών τηλεφώνων εντός της σχολικής μονάδας και τις συνέπειές της στη μαθητική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, κατά τη διάρκεια της σημερινής (08/04/2026) συνέντευξης Τύπου για το age ban σε TikTok, Snapchat, Facebook και Instagram από 1η Ιανουαρίου 2027 σε παιδιά κάτω των 15 ετών, ο αριθμός αυτός δεν αποτελεί απλώς ένα στατιστικό δεδομένο, αλλά αποτυπώνει μια βαθύτερη μεταβολή στην καθημερινότητα των σχολείων.

Οι αποβολές συνδέονται σε σημαντικό βαθμό με περιστατικά χρήσης κινητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος, παραβίασης κανόνων, αλλά και συμπεριφορών που σχετίζονται με την επιρροή των κοινωνικών δικτύων.

Η διάσπαση της προσοχής εντός της τάξης εμφανίζεται ως μία από τις βασικές αιτίες. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μαθητές που δυσκολεύονται να παραμείνουν συγκεντρωμένοι, καθώς η συνεχής ανάγκη για έλεγχο ειδοποιήσεων και η εναλλαγή ψηφιακών ερεθισμάτων διακόπτουν τη μαθησιακή διαδικασία.

Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση των πειθαρχικών μέτρων, με την αποβολή να αποτελεί συχνά την έσχατη λύση.

Παράλληλα, καταγράφονται περιστατικά που ξεπερνούν τη «συνηθισμένη» απειθαρχία: βιντεοσκοπήσεις εντός της τάξης χωρίς συναίνεση, δημοσιεύσεις στα social media που προκαλούν εντάσεις ή ακόμη και διαδικτυακός εκφοβισμός, ο οποίος μεταφέρεται στον φυσικό χώρο του σχολείου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αποβολές λειτουργούν ως μηχανισμός άμεσης αντίδρασης, χωρίς όμως να αντιμετωπίζουν πάντα τη ρίζα του προβλήματος.

Εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι ο αριθμός των 23.000 αποβολών αντανακλά και την έλλειψη ενιαίας στρατηγικής διαχείρισης της χρήσης κινητών.

Άλλες σχολικές μονάδες εφαρμόζουν αυστηρές απαγορεύσεις, ενώ άλλες επιχειρούν πιο ελαστικές προσεγγίσεις, γεγονός που δημιουργεί ένα ανομοιογενές πλαίσιο και συχνά σύγχυση στους μαθητές.

Το ζήτημα δεν είναι μόνο πειθαρχικό, αλλά και παιδαγωγικό. Η αυξανόμενη προσφυγή στην αποβολή ως μέσο επιβολής κανόνων εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο το σχολείο διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για να διαχειριστεί τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

Πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι απαιτείται ενίσχυση της πρόληψης, με εκπαίδευση των μαθητών στη σωστή χρήση της τεχνολογίας και όχι μόνο τιμωρητικές πρακτικές.

Μέσα σε αυτό το ομιχλώδες τοπίο, το ελληνικό σχολείο καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ψηφιακή κουλτούρα των μαθητών.

Γιατί είναι γεγονός ότι ζητούμενο δεν είναι μόνο η μείωση των περιστατικών, αλλά η διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα επιτρέπει τη συνύπαρξη τεχνολογίας και μάθησης χωρίς «συγκρούσεις».