Θεσσαλονίκη: Απολογείται ο 30χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του – Ο καυγάς που οδήγησε το έγκλημα και τα ναρκωτικά

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα (25.05.2026) ο 30χρονος που φέρεται πως ομολόγησε τη δολοφονία του πατέρα του, στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη.

Η αποκάλυψη έγινε την Κυριακή, όταν η κόρη του θύματος πήγε στο σπίτι τους στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη καθώς έψαχνε τον πατέρα της και δεν τον έβρισκε. Μπαίνοντας στο ημιυπόγειο της μεζονέτας, βρέθηκε μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα, αφού είδε τον 67χρονο πατέρα της νεκρό μέσα σε λίμνη αίματος, Τότε ξεκίνησε να αναζητά τον αδελφό της ο οποίος κοιμόταν στο δωμάτιό του. Ρωτώντας τον για το τι έχει γίνει, εκείνος φέρεται πως της ομολόγησε τη δολοφονία.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και τον συνέλαβαν ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών.

Ο 30χρονος ισχυρίστηκε πως χτύπησε θανάσιμα τον πατέρα του μετά από καβγά που είχαν. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα βρέθηκε σε κακή κατάσταση με εκτεταμένα τραύματα στο πρόσωπο.

Στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι κι ένα κατσαβίδι, τα οποία στάλθηκαν για εργαστηριακή εξέταση.

Οι αρχές βρήκαν και δύο κουτιά με ναρκωτικά δισκία, τα οποία δεν είχαν την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Στο σπίτι μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας, που συνέλεξε στοιχεία στο πλαίσιο της προανάκρισης για τη δολοφονία.

Σήμερα αναμένεται να γίνει νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του άτυχου άνδρα, ώστε να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια και ο τρόπος θανάτου του, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες του εγκλήματος.