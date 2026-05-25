Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα «φαντάσματα» στην τουρκική μαφία – Μεγάλη επιχείρηση από το ελληνικό FBI, 2 συλλήψεις

Στα δίχτυα του ελληνικού FBI έπεσε κύκλωμα που εισήγαγε και διακινούσε όπλα για να εφοδιάσει την τουρκική μαφία. Οι αρχές συνέλαβαν 2 άτομα στην Θράκη, καθώς στην κατοχή του ενός βρέθηκε σάκος με 25 πιστόλια.

Η αρχή του τέλους για το κύκλωμα έγινε μετά από πληροφορίες που έφτασαν στα γραφεία του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών. Τότε ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση στη Θράκη, με τους αστυνομικούς να ακινητοποιούν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ένας κατηγορούμενος. Ανοίγοντας το πορτ μπαγκάζ, βρήκαν τον σάκο γεμάτο με όπλα που προορίζονταν για μέλη της τουρκικής μαφίας.

Ο κατηγορούμενος είχε φυλάξει τα όπλα και τους γεμιστήρες με διαφανείς νάιλον συσκευασίες ενώ δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης (όπλα «φαντάσματα»).

Από την έρευνα προέκυψε και η εμπλοκή του δεύτερου κατηγορούμενου ο οποίος φέρεται πως παρέδωσε το αυτοκίνητο με τα όπλα στον συλληφθέντα οδηγό.

Από τις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 25 πιστόλια, 25 γεμιστήρες, 5 κινητά τηλέφωνα και 2 κάρτες sim αλλά και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν για την παράδοση των όπλων.

Όλα τα όπλα αναμένεται να σταλούν στο Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για τις σχετικές εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ενώ η έρευνα για την υπόθεση είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αρχές αναζητούν τον τρόπο δράσης των συλληφθέντων αλλά και τυχόν διασυνδέσεις που είχαν με άλλες υποθέσεις διακίνησης όπλων.