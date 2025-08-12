25χρονος έπεσε από τον λόφο του Λυκαβηττού: Εξετάζεται το αν παρασύρθηκε από τον άνεμο όταν έβγαζε selfie

Σοβαρό ατύχημα για έναν 25χρονο ο οποίος έπεσε στο κενό, από τον λόφο του Λυκαβηττού την Τρίτη (12.08.2025). Η σοβαρή πτώση έγινε τις πρωινές ώρες. Κόσμος που πέρναγε από το σημείο, είδε τον άνδρα πεσμένο και κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όλα δείχνουν πως ο τουρίστας έπεσε από βράχο και από μεγάλο ύψος από την εκκλησία του Άη Γιώργη στον Λυκαβηττό. Στο σημείο έφτασε πρώτα μια μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, μαζί με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Λόγω της σοβαρής πτώσης του άνδρα, αστυνομικοί διέκοψαν για λίγο πρόσβαση στον Άη Γιώργο.

Δημοτικοί αστυνομικοί έκλεισαν τον δρόμο από το θέατρο.

Οι πυροσβέστες με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ προσέγγισαν τον τραυματία και τον απομάκρυναν από το σημείο.

Για να μην ταλαιπωρηθεί περισσότερο χρησιμοποίησαν το τελεφερίκ για να τον παραδώσουν σε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Αστυνομικοί έλαβαν μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες για να αποδειχθεί πως ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στο κενό.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι παρασύρθηκε από τους ανέμους την ώρα που έβγαζε φωτογραφία. Στην Αττική και σήμερα πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Την προανάκριση για τα αίτια του σοβαρού ατυχήματος κάνει το αστυνομικό τμήμα των Εξαρχείων.