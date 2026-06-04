Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Αν μου συμβεί κάτι, θα με έχει σκοτώσει ο άντρας μου» – Η προφητική φράση της 39χρονης

Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως για την δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα από τον σύζυγό της.

Η άτυχη γυναίκα στην Καλαμάτα βίωνε ένα δράμα από τον σύζυγό της, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι έφτανε στη δολοφονία.

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Φίλοι της 39χρονης, ανέφεραν στην αστυνομία τα λόγια της τα οποία ήταν ενδεικτικά των όσων βίωσε. «Αν ποτέ μου συμβεί κάτι πάρτε την αστυνομία θα με έχει σκοτώσει ο άντρας μου», είχε πει σε ανύποπτο χρόνο.

Προφητικά τα λόγια της άτυχης κοπέλας που δυστυχώς επαληθεύτηκαν,.

Ο πατέρας του καθ’ ομολογία δράστη της δολοφονίας μίλησε στο Star και ζήτησε την τιμωρία του «Να πληρώσει για το κακό που έκανε. Θα τον έφτυνα αυτό που έκανε, θα τον έφτυνα εγώ σαν πατέρας», ήταν τα λόγια του

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Το τελευταίο διάστημα τα στόματα είχαν ανοίξει, όλοι λίγο πολύ γνώριζαν τι συνέβαινε μεταξύ της αδικοχαμένης 39χρονης και του συζύγου της. Εκείνη ωστόσο φοβόταν, φοβόταν να αποκαλύψει ποια ήταν η αλήθεια. Ακόμα και μπροστά στους αστυνομικούς, όταν την ρώτησαν τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι, εκείνη αποκρίθηκε ότι όλα ήταν καλά.

Στο μεταξύ απολογείται σήμερα ο 41χρονος, ο οποίος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, κατά την παρουσίασή του ενώπιον του εισαγγελέα.

Σε κλίμα οδύνης και οργής πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Βασιλικής στο κοιμητήριο Καλαμάτας, το απόγευμα της Τετάρτης (03.06.2026), με τραγική φιγούρα την αδερφή της 39χρονης η οποία εμφανίστηκε σχεδόν υποβασταζόμενη από τους δικούς της ανθρώπους.

Η άτυχη Βασιλική, πριν βρει τραγικό θάνατο από τα χέρια του συζύγου της, είχε επιχειρήσει να τον εγκαταλείψει αλλά πάντα τελευταία στιγμή έκανε πίσω. Μιλώντας στην εκπομπή Live News, η δικηγόρος της 39χρονης είπε ότι πριν από ένα μήνα η Βασιλική φέρεται να επισκέφθηκε μία δικηγόρο προκειμένου να τη συμβουλευτεί και της αποκάλυψε ότι είναι θύμα κακοποίησης από τον σύζυγό της εδώ και χρόνια.

Επίσης, η δικηγόρος υποστήριξε πως ο 41χρονος σύζυγος της Βασιλικής «την χτυπούσε και όσο ήταν έγκυος. Δεν θυμάμαι σε ποιο από τα δύο παιδιά. Την έβριζε και την απειλούσε ότι “θα φύγεις από το σπίτι εσύ, αλλά δε θα πάρεις ούτε θα βλέπεις τα παιδιά”», και, όπως τονίζει «αυτός ήταν ο μεγάλος της φόβος». Αποκάλυψε, δε, πως ο γυναικοκτόνος την ακολούθησε ακόμα και στα δικαστήρια και ήρθε να τη βρει. Η Βασιλική της είπε πως δεν θέλει να προσχωρήσει με την υπόθεση, επειδή θα τα βρούνε με τον άντρα της.

«Πριν από μια βδομάδα περίπου ενώ ήμουνα στο ακροατήριο του Μονομελούς, ήρθε με αναζήτησε στο δικαστήριο και μου είπε, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια τηλεφωνική επικοινωνία, ότι: “Να ξέρετε θα τα βρούμε με τον… δεν θα προχωρήσω“. Και θυμάμαι ότι ακόμα και τότε την ακολουθούσε. Και εκεί που ήρθε. Τον είδα», είχε πει.