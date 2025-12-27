Ελλάδα

36χρονος οδηγός κυκλοφορούσε με πιστόλι στο κέντρο της Αθήνας – Είχε σφαίρα στη θαλάμη

Μόλις είδε τους αστυνομικούς προσπάθησε να βγάλει από το παντελόνι του το πιστόλι
Το πιστόλι και οι σφαίρες που βρέθηκαν στην κατοχή 36χρονου στο κέντρο της Αθήνας
Το πιστόλι και οι σφαίρες που βρέθηκαν στην κατοχή 36χρονου στο κέντρο της Αθήνας / EUROKINISSI

Με ένα πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη συνελήφθη ένας 36χρονος αλλοδαπός, οδηγός αυτοκινήτου στο κέντρο της Αθήνας, το βράδυ των Χριστουγέννων.

Σε βάρος του οδηγού που κυκλοφορούσε με πιστόλι σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για παράβαση του νόμου περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο (27.12.2025) η ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν όχημα με οδηγό τον 36χρονο, την κίνηση του οποίου έκριναν ύποπτη και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Ο 36χρονος ακινητοποίησε το όχημα και μόλις οι αστυνομικοί τον προσέγγισαν, αυτός επιχείρησε να τραβήξει από το παντελόνι του πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη.

Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν παρά την αντίσταση που πρόβαλε και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για σχηματισμό δικογραφίας.

Επιπλέον κατασχέθηκε το πιστόλι που είχε στην κατοχή του ο 36χρονος μαζί ένα γεμιστήρα και ακόμα 4 φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

