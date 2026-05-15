«Καμπανάκι» κινδύνου στα ελληνικά νοσοκομεία – Βρέθηκε επικίνδυνο ανθεκτικό μικρόβιο

Μάστιγα αποτελεί η κατάσταση με τα ανθεκτικά μικρόβια στη χώρα μας, καθώς η συνεχής χρήση των αντιβιοτικών οδηγεί στην ανάπτυξη ολοένα περισσότερων νέων, επικίνδυνων ανθεκτικών στελεχών που έχουν «κατασκηνώσει» στα νοσοκομεία.

Νέα έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου & Προλήψεως των Ασθενειών (ECDC) αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα επί ευρωπαϊκού εδάφους όπου εμφανίστηκε ένα νέο ανθεκτικό μικροβιακό στέλεχος σε νοσοκομεία.

Το στέλεχος αυτό είναι η επονομαζόμενη κλεμπσιέλλα της πνευμονίας (K. Pneumoniae) που ανήκει στον τύπο αλληλουχίας ST39 και φέρει το γονίδιο blaKPC-2. Το μικρόβιο αυτό είναι ιδιαιτέρως ανθεκτικό στα αντιβιοτικά και σχετίζεται με υψηλή θνησιμότητα και σοβαρές ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.

Η νέα έκθεση του ECDC αποκαλύπτει ότι ήδη από το 2019 κυκλοφορεί στα ελληνικά νοσοκομεία. Στην πραγματικότητα, εντοπίστηκε στα 12 από τα 15 ελληνικά νοσοκομεία που συμμετείχαν στην μεγαλύτερη γονιδιωματική έρευνα για τα ανθεκτικά μικρόβια στην ΕΕ (μελέτη CCRE). Το ίδιο μικρόβιο εντοπίστηκε και το 2022, σε μεταγενέστερη έρευνα του ECDC.

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet Microbe. Βασίζονται στην ανάλυση των δειγμάτων που απέστειλαν το 2019 στο ECDC 323 νοσοκομεία σε 36 ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως διευκρινίζει το ευρωπαϊκό κέντρο, η ολοκλήρωση της μελέτης καθυστέρησε σημαντικά, λόγω της πανδημίας της COVID-19 και της πολύπλοκης γονιδιωματικής ανάλυσης που έγινε σε όλα τα δείγματα. Γι’ αυτό τον λόγο τα ευρήματα ανακοινώθηκαν τώρα.

Και το e.coli

Οι αναλύσεις αφορούσαν δύο ανθεκτικά μικρόβια. Το ένα ήταν η κλεμπσιέλλα της πνευμονίας και το άλλο το κολοβακτηρίδιο (Escherichia coli ή e.coli). Οι επιστήμονες ανέλυσαν το DNA τους για να καταγράψουν ποιοι ακριβώς υποτύποι κυκλοφορούν στα ευρωπαϊκά νοσοκομεία. Τα ευρήματά τους για το e.coli δημοσιεύθηκαν ξεχωριστά στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet Microbe.

Η έρευνα εστιάσθηκε σε μικρόβια που έχουν αντοχή σε ένα είδος πολύ ισχυρών αντιβιοτικών που λέγονται καρβαπενέμες. Τα αντιβιοτικά αυτά χορηγούνται σε σοβαρές λοιμώξεις, όταν οι υπόλοιπες θεραπείες αποτυγχάνουν.

Η αντοχή σε αυτές συνιστά σημαντική απειλή για τους ασθενείς και για τα συστήματα Υγείας, τονίζει το ECDC. Και αυτό διότι οι ασθενείς με τα ανθεκτικά μικρόβια έχουν λιγοστές άλλες θεραπευτικές επιλογές.

Η νέα έρευνα του έρευνα του ECDC καταγράφει επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας σε σύγκριση με αντίστοιχη έρευνα της περιόδου 2013-2014. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι έχει αυξηθεί η κυκλοφορία των επικίνδυνων βακτηρίων στα ευρωπαϊκά νοσοκομεία.

Μάλιστα σε πολλές χώρες όπως η Ελλάδα, αυτά τα ανθεκτικά βακτήρια δείχνουν να έχουν εδραιώσει πλέον την παρουσία τους. Το γεγονός αυτό περιορίζει δραματικά τις θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς και αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών, παρατεταμένης νοσηλείας και περαιτέρω διασποράς των μικροβίων.

