Καιρός: Έρχονται αφρικανική σκόνη και λασποβροχές από το Σάββατο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Νέο κύμα αφρικανικής σκόνης θα πλήξει τη χώρα μας από αύριο Σάββατο (16.5.26) ενώ βροχές αναμένονται σε πολλές περιοχές μέχρι και την Τρίτη (19.5.26).

Σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία που επικρατεί και σχετίζεται με τη γρήγορη διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού, θα προκαλέσει τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας.

Οι συγκεντρώσεις σκόνης το Σάββατο θα αυξηθούν αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα όμως από το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά. Έως τις πρώτες ώρες της Κυριακής οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα μειωθούν σημαντικά και στα νότια και ανατολικά.

Στις εικόνες του meteo.gr, παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης κοντά στο έδαφος που αναμένονται το πρωί και το βράδυ του Σαββάτου.

Είναι εμφανείς οι αρκετά αυξημένες συγκεντρώσεις που αναμένονται στα δυτικά τμήματα της Κρήτης τις βραδινές ώρες του Σαββάτου.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Βροχές από αύριο μέχρι και την Τρίτη προβλέπει με ανάρτησή του ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς. Όπως γράφει, βροχοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, κυρίως σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο.

Καιρική και Μετεωρολογική Ενημέρωση 15 5 2026

Όπως θα παρατηρήσετε στο παρακάτω βίντεο, δεν περιγράφουμε μόνο την καιρική κατάσταση που θα επικρατήσει τις επόμενες ημέρες, αλλά σας ενημερώνουμε και για τα αίτια που θα προκαλέσουν αυτές τις αλλαγές.

Με άλλα λόγια, δεν μιλάμε… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) May 15, 2026

«Δύο κύριες διαταραχές θα μας επηρεάσουν στα 500 hPa. Η πρώτη το Σάββατο και η δεύτερη την ερχόμενη Τρίτη. Η πρώτη το Σάββατο και η δεύτερη την ερχόμενη Τρίτη, αυτό μεταφράζεται σε αυξημένο υετό το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά της χώρας μας. Ακολουθεί μετά βελτίωση και νέες πάλι βροχοπτώσεις από την Τρίτη», εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς και επισημαίνει:

«Από πλευράς θερμής μεταφοράς, δεν διαφαίνεται κάτι σημαντικό. Περνά πολύ νότια από τη χώρα μας μια θερμή αέρια μάζα, αλλά δεν μας επηρεάζει σημαντικά. Σε γενικές γραμμές θα βρισκόμαστε σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά».

«Επισημαίνουμε απλώς τώρα ότι χρειάζεται προσοχή το Σάββατο στη δυτική Ελλάδα, κυρίως σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο. Η προσοχή μας στρέφεται και την ερχόμενη Τρίτη στα βορειοδυτικά. Κλείνουμε με τη σημείωση ότι οι θερμοκρασίες θα είναι καλές. Οι άνεμοι, σε γενικές γραμμές, δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ», τονίζει.

Άστατος καιρός

Το Σάββατο αναμένονται σταδιακά βροχές να επηρεάσουν αρκετές περιοχές, για την ακρίβεια θα είναι ένα πέρασμα βροχοπτώσεων, καθώς μέχρι το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί, σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του Mega, Χριστίνας Ρήγου.

Όσο πλησιάζουμε προς το μεσημέρι αυξημένη συννεφιά και βροχές προβλέπονται πρώτα στα δυτικά, και γρήγορα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο. Καταιγίδες θα σημειωθούν στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη Μακεδονία.

Στα νότια, οι βροχές θα είναι ακόμα μικρότερης διάρκειας, ωστόσο λόγω της αφρικανικής σκόνης που θα είναι σε μέτρια ένταση σε Κρήτη και Πελοπόννησο, θα είναι, λασποβροχές. Μέχρι το βράδυ ο καιρός θα έχει βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο το μεσημέρι και θα κυμανθεί κοντά στους 23-25 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 28-29 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη τοπικά 30.

Οι άνεμοι θα είναι νότιοι στα πελάγη 4-6 μποφόρ και σταδιακά στο Ιόνιο από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, και στο βόρειο Αιγαίο θα ενισχυθούν το βράδυ πρόσκαιρα στα 7 μποφόρ.

Στην Αττική, προβλέπονται νεφώσεις, και το μεσημέρι θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές, από τα νότια προς τα βόρεια του νομού και πέρασμα ήπιας βροχής μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17-25 βαθμούς, νοτιάδες 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές από το μεσημέρι και στη συνέχεια, με σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα, και βελτίωση μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16-24 βαθμούς, από νότιες διευθύνσεις γενικά οι άνεμοι, εντάσεως μέχρι 5 και το μεσημέρι πρόσκαιρα 6 μποφόρ, και θα εξασθενήσουν.