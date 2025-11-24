Ελλάδα

387 παραβάσεις σε 22.800 αλκοτέστ της Τροχαίας σε όλη την Αττική – 12 συλλήψεις μεθυσμένων οδηγών

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση
Αλκοτέστ
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Μεγάλη εξόρμηση για παραβάσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποίησε η Τροχαία Αττικής από τις 20 Νοεμβρίου, έως το πρωί της Δευτέρας (24.11.2025), σε διάφορους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, η Τροχαία Αττικής έκανε 22.800 ελέγχους και βεβαιώθηκαν 387 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 12 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60 mg/l.

Στην εξόρμηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

