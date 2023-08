Η επιτυχημένη πορεία του University of West London, του κατ’ αποκλειστικότητα συνεργαζόμενου Βρετανικού πανεπιστημίου του BCA College, συνεχίζεται με ακόμη πιο λαμπρά επιτεύγματα από ό,τι πέρυσι, αναβαθμίζοντας το κύρος του BCA College σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι επιδόσεις του αποτελούν πραγματικό παράδειγμα της αφοσίωσης του στην ποιότητα της εκπαίδευσης και την υποστήριξη των φοιτητών, αρχές που πάγια έχει και το BCA College:

1. Number 1 in the UK for student satisfaction, student voice and academic support – Στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών (NSS) του 2022, βρέθηκε στην κορυφή για την ικανοποίηση των φοιτητών.

2. Best modern London university (non-specialist) in the 2024 Complete University Guide – Το 2024 Complete University Guide ανακήρυξε το UWL ως το καλύτερο σύγχρονο πανεπιστήμιο στο Λονδίνο.

3. Number 23 out of 121 universities nationwide in The Guardian University Guide 2023 – Η κατάταξή του στο The Guardian University Guide 2023 επιβεβαιώνει τη συνεχή πρόοδο του.

4. University of the Year for Student Experience and University of the Year for Teaching Quality in The Times and Sunday Times Good University Guide 2023 – Στον The Times και Sunday Times Good University Guide 2023, κέρδισε τον τίτλο του πανεπιστημίου της χρονιάς για την εμπειρία των φοιτητών και την ποιότητα της διδασκαλίας.

5. UWL is ranked in the top 100 universities in the UK for the overall quality of research – Στην πρόσφατη αξιολόγηση του Πλαισίου Εξαιρετικότητας στην Έρευνα (REF) της κυβέρνησης, το UWL βρίσκεται στα κορυφαία 100 των πανεπιστημίων στο ΗΒ για τη συνολική ποιότητα της έρευνάς που διεξάγει, με πάνω από 80% της έρευνας να κατατάσσεται ως κορυφαία (4*) ή διεθνώς εξαιρετική (3*).

Συμπληρωματικά στην Φοιτητική Έρευνα του 2023 (NSS) το University of West London κατετάγη:

– Στην 1η θέση στο Λονδίνο

– Στην 3η θέση στην Αγγλία

– Στην 4η θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο συνολικός θετικός αντίκτυπος ανέρχεται στο 86,03% για τις 27 ερωτήσεις της έρευνας.

Επιπλέον, το UWL ξεχώρισε σε πολλά ακαδημαϊκά πεδία όπως:

– Λογιστική: 1η θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο

– Οικονομικές Επιστήμες: 1η θέση στο ΗΒ

– Νομική: 2η θέση στο ΗΒ

– Επιχειρηματικές Σπουδές: 3η θέση στο ΗΒ

– Κινηματογράφος και Φωτογραφία: Κορυφαία 5 θέση

– Τουρισμός, Μεταφορές και Ταξίδια: Κορυφαία 5 θέση

– Πολιτική Μηχανική: Κορυφαία 5 θέση

Τα επιτεύγματά του συνεργαζόμενου με το BCA College Βρετανικού πανεπιστημίου University of West London, αποδεικνύουν τη δέσμευσή του για συνεχή ανάπτυξη και καινοτομία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εκπαίδευσης που στηρίζει και εμπνέει τους φοιτητές του.

