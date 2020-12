Cancelchatpicorg: Οργή στο Twitter με site που δημοσιεύει φωτογραφίες γυναικών χωρίς συγκατάθεση

Αντιδράσεις που λαμβάνουν μορφή… χιονοστιβάδας έχει προκαλέσει στο Twitter μια ιστοσελίδα στην οποία γίνονται αναρτήσεις φωτογραφιών γυναικών χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Χιλιάδες χρήστες των social media ζητούν να κατέβει το site και πολλοί από αυτούς αναρωτιούνται επίσης γιατί δεν έχει παρέμβει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Τα τελευταία 24ωρα το #cancelchatpicorg κάνει τον γύρο του διαδικτύου με τους χρήστες να ζητούν από τις αρχές να παρέμβουν και να διωχθούν οι υπεύθυνοι. Οι καταγγελίες για τα όσα εκτυλίσσονται στην πλατφόρμα και για τον «αισχρό τρόπο» που χρησιμοποιείται είναι πολλές και σοκαριστικές.

Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιεί το site, όπως ισχυρίζονται οι χρήστες, δεν έχουν ληφθεί μόνο από social media γυναικών χωρίς την συγκατάθεσή τους, αλλά μπορεί να απεικονίζουν και προσωπικές τους στιγμές. Πολλές καταγγελίες αναφέρονται επίσης σε γυμνές φωτογραφίες γυναικών και μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που δημοσιεύθηκαν στο site για λόγους διαπόμπευσης ή εκδίκησης.

for my intl oomfs: chatpic is a revenge porn website where people (men) share nudes of sometimes underage girls without their consent. its disgusting, and the greek channel is the second most popular one and yet our cyber crime division is yet to do anything. #cancelchatpicorg