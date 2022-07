Η εμφάνιση των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου (16.7.2022) δικαίωσε τις προσδοκίες των δεκάδων χιλιάδων θαυμαστών του συγκροτήματος, που κατέκλυσαν το Ολυμπιακό Στάδιο. Ήταν η μεγαλύτερη συναυλία τους στην Ελλάδα.

Ήταν γνωστό ότι οι Iron Maiden θα ερχόντουσαν στο ΟΑΚΑ με ένα show που όμοιό του δεν είχαν ξανακάνει και πράγματι ήταν θεαματικό, μπροστά στα μάτια περίπου 50.000 θαυμαστών του συγκροτήματος. Από την ώρα που βγήκαν στη σκηνή, το πλήθος φώναζε ρυθμικά το όνομά τους και όλοι είτε στην αρένα είτε στις εξέδρες απολάμβαναν τα τραγούδια τους.

H συναυλία έγινε στο πλαίσιο της περιοδείας «Legacy Of The Beast 2022», η οποία δεν είχε μέσα της την Ελλάδα στην αρχή, ωστόσο οι Iron Maiden πρόσθεσαν την Αθήνα στους προορισμούς τους, μαζί με άλλες 6 πόλεις και έκαναν τους θαυμαστές τους να τρελαθούν. Τη συναυλία «άνοιξαν» οι Lord of The Lost ενώ σε αυτή εμφανίστηκαν και οι Airbourne.

Οι Iron Maiden έδωσαν την πιο θεαματική συναυλία στην – μέχρι τώρα – πορεία τους, την οποία ήδη έχουν παρακολουθήσει 2 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη και χιλιάδες Έλληνες χθες στο ΟΑΚΑ.

Στη set list τους, οι Iron Maiden είχαν όλα τα αγαπημένα τραγούδια από τις προηγούμενες δεκαετίες αλλά και μια μικρή γεύση από το νέο στούντιο άλμπουμ «Senjutsu», το οποίο έκανε ντεμπούτο στην Ελλάδα στη θέση νούμερο 1 και ακούστηκε ζωντανά για πρώτη φορά.

Το απρόοπτο με τον Bruce Dickinson

Η συναυλία, ωστόσο, δεν κύλησε όσο ομαλά θα περίμενε κανείς, καθώς υπήρξε στιγμή που ο θρυλικός frontman του συγκροτήματος, Bruce Dickinson, έφυγε από τη σκηνή λόγω των καπνογόνων που άναψαν μέσα στην αρένα.

Πιο συγκεκριμένα, την ώρα που οι Iron Maiden έπαιζαν το «The Number of the Beast», κάποιοι άναψαν καπνογόνα μέσα στην αρένα, ενώ είναι γνωστός ότι ο ίδιος ο Bruce Dickinson τα σιχαίνεται. Για αυτό και την ώρα του τραγουδιού, ακούστηκε να του φωνάζει «You f@cking c@nt I’m singing»!

Οργισμένος, έφυγε από τη σκηνή και επέστρεψε λίγο μετά, χωρίς να τραγουδήσει το πρώτο κουπλέ ενώ έκανε αρκετές χειρονομίες για να σβήσουν τα καπνογόνα. Το ίδιο έγινε και λίγο μετά, κατά τη διάρκεια του «Aces High», ωστόσο ο Dickinson δεν είπε τίποτα, όμως έκανε αρκετές χειρονομίες.