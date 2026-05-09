Κως: Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Προσπάθησε να περάσει ρεματιά και το τρακτέρ τούμπαρε και τον καταπλάκωσε
Ανατροπή τρακτέρ
Ανατροπή τρακτέρ / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Μαστιχάρι, όταν ένας 61χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του μετά από ανατροπή τρακτέρ. Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Κω.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα έγινε όταν ο 61χρονος προσπάθησε με το τρακτέρ να περάσει από σημείο κοντά σε ρεματιά στην Κω. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα αναποδογύρισε και τον καταπλάκωσε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άτυχο άνδρα από το αγροτικό όχημα.

Ο 61χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κω χωρίς τις αισθήσεις του, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έρευνα πραγματοποιούν αξιωματικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αντιμάχειας Κω.

Καιρός αύριο: Σταθερή άνοδος της θερμοκρασίας – Τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά και ορεινά
Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 25 με 26 και κατά τόπους τους 27 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 23 με 24 και τοπικά στη Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου
