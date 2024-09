Motor Oil: Σε ύφεση η φωτιά στα διυλιστήρια, τρεις εργαζόμενοι τραυματίες – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Τρεις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν ελαφρά από την φωτιά στο διυλιστήριο της Motor Oil που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (17/09/2024) και η οποία είναι σε ύφεση σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας. Επίσης, άλλο ένα άτομο έχει διακομισθεί στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι φέρουν ελαφρά εγκαύματα.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Motor Oil για τη φωτιά που ξέσπασε στα διυλιστήρια είναι η ακόλουθη: «Σήμερα 17 Σεπτεμβρίου στο χώρο των μονάδων διύλισης του νοτίου διυλιστηρίου των διυλιστηρίων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους εκδηλώθηκε σοβαρής έκτασης πυρκαγιά από άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες.

Η κατάσταση είναι σε ύφεση.

Από την πυρκαγιά έχουν τραυματιστεί ελαφρά στα άνω άκρα 3 εργαζόμενοι συνεργαζόμενης εταιρείας εργολάβων, οι οποίοι διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου και λαμβάνουν όλη την αναγκαία φροντίδα.

Από την αρχή του συμβάντος είμαστε σε αγαστή και συνεχή συνεργασία με τις αρχές.

Ευχαριστούμε το Πυροσβεστικό Σώμα και τους ανθρώπους του, αλλά και τους ανθρώπους μας στο διυλιστήριο για τη συνεργασία τους από την πρώτη στιγμή».

Συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (17/09/2024) στις εγκαταστάσεις της Motor Oil.

Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 25 οχήματα σε συνεργασία με τις δυνάμεις πυρόσβεσης της Motor Oil και σύμφωνα με πληροφορίες έχει απομονωθεί το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Πηγές της Πυροσβεστικής επεσήμαναν ότι ο καπνός και η φλόγα της πυρκαγιάς έχει μειωθεί και δεν υπάρχει προς το παρόν κίνδυνος επέκτασης της σε παρακείμενες δεξαμενές.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, λόγω των ιδιαίτερα εύφλεκτων υλικών δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμός και αναμένεται η επιχείρηση κατάσβεσης να διαρκέσει πολλές ώρες μέχρι να σβήσει και η τελευταία σπίθα και να εκμηδενιστεί ο κίνδυνος αναζωπύρωσης της ή επέκτασης της πυρκαγιάς.

