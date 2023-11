Ο Ρίσι Σούνακ κατάφερε ένα γεύμα εργασίας να μετατραπεί σε ένα μείζον διπλωματικό επεισόδιο. Ματαιώνοντας αυτό το γεύμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είχε προγραμματιστεί για σήμερα το μεσημέρι, κατάφερε επίσης όλος ο ξένος Τύπος αλλά και ο εγχώριος, όπως και ο ελληνικός να ασχολούνται με το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Με ψέματα και διαρροές από την πλευρά του Ρίσι Σούνακ ότι είχε διαβεβαιώσεις από την ελληνική πλευρά πως δεν θα έθετε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέμα Γλυπτών στην συνάντηση, ο 43χρονος Βρετανός πρωθυπουργός έδειξε κάτι παραπάνω από απρέπεια.

Και το «τοτέμ» του Βρετανικού Τύπου οι Times να φιλοξενούν κύριο άρθρο με το οποίο τάσσονται υπέρ της επιστροφής τους στην Αθήνα.

Το κύριο άρθρο των Times του Λονδίνου έχει τίτλο: Τα Ελγίνεια πρέπει να εκτεθούν στο φυσικό τους περιβάλλον».

Οι Times στο άρθρο αναφέρονται στο χρονικό της διπλωματικής κρίσης η οποία προκλήθηκε και με ιδιαίτερα ειρωνικό ύφος αναφέρονται στον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ τον οποίο καλούν να ζητήσει βοήθεια από τον προκάτοχό του και λάτρη της αρχαίας Ελλάδας, Μπόρις Τζόνσον.

«Όμως», γράφουν οι Times, «σύντομα ο κ. Σούνακ θα τα χάσει για τα καλά (χρησιμοποιώντας την έκφραση Would soon end up losing his own marbles).

Και θυμίζουν: Ως πρόεδρος της Οξφορδιανής Ένωσης, ο κ. Τζόνσον πρόσφερε στην Μελίνα Μερκούρη, την ηθοποιό που έγινε υπουργός Πολιτισμού, πάτημα και βοήθεια για να κάνει εκστρατεία για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Όμως, θυμίζει η εφημερίδα, όταν ήρθε στην εξουσία και έγινε πρωθυπουργός προχώρησε σε μια μεγαλοπρεπή κωλοτούμπα. Και συνεχίζει το άρθρο: «Κατά της επιστροφής ήταν και η πρωθυπουργός την οποία διαδέχθηκε ο Ρίσι Σούνακ, η Λιζ Τρας».

Το άρθρο των Times όμως καταλήγει με μια παραίνεση: «Ο Ρίσι Σούνακ δεν πρέπει να ακολουθήσει αυτό τον δρόμο. Το ζήτημα δεν έχει να κάνει με την ιδιοκτησία, αλλά με το πού μπορεί κανείς να θαυμάσει καλύτερα την αξία των μαρμάρων, αυτών που είναι στην Αθήνα και αυτών στο Βρετανικό Μουσείο. Πρέπει να είναι μαζί, ενωμένα ως ένα πολιτιστικό όλον και ανήκουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα υπόλοιπα εκθέματα εκτίθενται με υπέροχο τρόπο στο Μουσείο της Ακρόπολης, ένα έργο τέχνης το οποίο χτίστηκε για τον σκοπό αυτό. Το Βρετανικό Μουσείο πρέπει να δανείσει τα μάρμαρα. Αυτά θα παραμείνουν ιδιοκτησία ολόκληρου του κόσμου».