WORLD PASS powered by Telekom: Μία ολοκληρωμένη ποδοσφαιρική εμπειρία στο Μόναχο!

Μοναδικές εμπειρίες, απερίγραπτη διασκέδαση, σε έναν ακόμα συναρπαστικό προορισμό!

Η COSMOTE, μέλος του Ομίλου Telekom, συνεχίζει να ταξιδεύει τους συνδρομητές της στα πιο απίθανα μέρη χάρη WORLD PASS powered by Telekom! Τελευταίος σταθμός ήταν το Μόναχο, όπου δύο συνδρομητές COSMOTE μαζί με τα plus one τους, βρέθηκαν στην πόλη της Βαυαρίας για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Οι τέσσερις τυχεροί είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να ζήσουν το όνειρο κάθε ποδοσφαιρόφιλου, απολαμβάνοντας μία ολοκληρωμένη ποδοσφαιρική εμπειρία, αλλά και να περιηγηθούν στα αξιοθέατα της βαυαρικής πρωτεύουσας και να μυηθούν στην τοπική κουζίνα!

Μία μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία

Με την άφιξή τους στο Μόναχο, οι τυχεροί συνδρομητές της COSMOTE βρήκαν από ένα backpack το οποίο περιείχε μία σειρά από δώρα και αναμνηστικά, φτιαγμένα για κάθε ποδοσφαιρόφιλο. Μεταξύ αυτών και η επίσημη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου για τη φετινή σεζόν. Την φανέλα κοσμεί το λογότυπο της Telekom, η οποία στηρίζει έμπρακτα την βαυαρική ομάδα τα τελευταία 22 χρόνια.

Ντυμένοι στα χρώματα της πρωτοπόρου της Μπουντεσλίγκα, οι νικητές κατέφθασαν στην επιβλητική Allianz Arena, όπου παρακολούθησαν από κοντά την εμφατική νίκη της Μπάγερν επί της Σλόβαν, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 3-1 και την βαυαρική ομάδα να κατακτά την 12η θέση στη League Phase. Μετά τον αγώνα, οι νικητές είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο πολυτελές VIP Lounge του σταδίου.

VIP tour στα άδυτα της Allianz Arena

Την επόμενη μέρα επέστρεψαν στην Allianz Arena, προκειμένου να απολαύσουν ένα μοναδικό VIP tour στις εξωτερικές και εσωτερικές εγκαταστάσεις του γηπέδου, από τα διαζώματα και τα αποδυτήρια, μέχρι τη φυσούνα, τους πάγκους και τον αγωνιστικό χώρο.

Αποκορύφωμα της ξενάγησης δεν ήταν άλλο από την επίσκεψη στο πρωτοποριακό μουσείο της Μπάγερν, όπου φιλοξενούνται τρόπαια και άλλα συλλεκτικά αντικείμενα της ομάδας. Εκεί, οι τυχεροί είχαν την ευκαιρία να μάθουν τα πάντα για την ιστορία μιας από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Το WORLD PASS powered by Telekom συνεχίζει να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες σε όλο τον κόσμο και η COSMOTE με τη δύναμη της Telekom δίνει την ευκαιρία στους συνδρομητές της να τις διεκδικήσουν μέσα από το https://worldpass.cosmotecontests.gr/.