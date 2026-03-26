Καιρός – Κολυδάς: Κρύο, βροχές ακόμα και χιόνια στα ορεινά φέρνει ο Απρίλιος, θερμοκρασίες σε ελεύθερη πτώση την επόμενη εβδομάδα

Μπορεί ο πρώτος μήνας της άνοιξης να μας αποχαιρετά, όμως ο καιρός των επόμενων ημερών θα είναι μάλλον χειμωνιάτικος και όπως όλα δείχνουν ο Απρίλιος μπαίνει με χαμηλές θερμοκρασίες και βροχές.

Ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς έκανε μια ανάρτηση για τον καιρό των επόμενων ημερών και τις χαμηλές θερμοκρασίες σημειώνοντας πως: «Από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά, ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει σταδιακά, με βροχές και καταιγίδες που ως το Σαββατοκύριακο θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας».

«Στα ορεινά αναμένονται και χιονοπτώσεις, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βορειοδυτική Ευρώπη θα έρθουν προς τη χώρα μας και φαίνεται πως μπορεί να επηρεάσουν τη Μεσόγειο ακόμη και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Έτσι, παρά τη μικρή θερμοκρασιακή άνοδο που θα σημειωθεί σήμερα, στη συνέχεια η θερμοκρασία θα πάρει και πάλι καθοδική πορεία, υποχωρώντας κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ίσως μοναδική εξαίρεση αποτελέσει η Κυριακή, λόγω των νοτιοδυτικών ανέμων» τονίζει.

Συνεχίζει λέγοντας πως: «Κατά τα άλλα, η έναρξη του Απριλίου ενδέχεται να θυμίζει περισσότερο “χειμώνα” παρά άνοιξη, όχι μόνο ως προς το κρύο αλλά και ως προς τη συνολική εικόνα του καιρού, αφού η παρουσία αυτής της ψυχρής αέριας μάζας στη Μεσόγειο θα ενισχύσει την ατμοσφαιρική αστάθεια και θα ευνοήσει τη διαδοχική δημιουργία βαρομετρικών χαμηλών στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Συνολικά, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι πρώτες ημέρες του Απριλίου μπορεί να έχουν περισσότερο χειμωνιάτικο χαρακτήρα παρά ανοιξιάτικο. Δεν αποκλείεται μάλιστα σε πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας η θερμοκρασία να πέφτει τοπικά κάτω από το μηδέν, κυρίως νωρίς το πρωί».

«Πιο ασφαλής εκτίμηση θα μπορεί να γίνει από βδομάδα αν και τα διαθέσιμα στοιχεία εδώ και αρκετές ημέρες συγκλίνουν προς αυτή την τάση» σημειώνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους έως βορειοδυτικούς, κάνοντας την αίσθηση του κρύου πιο έντονη, ιδιαίτερα το πρωί και τη νύχτα. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι μπαίνουμε σε ένα διάστημα όπου ο καιρός δεν θα χαρακτηρίζεται από παρατεταμένη ηλιοφάνεια, αλλά από συχνές και αξιόλογες βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή και χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και στα μεγαλύτερα υψόμετρα της ηπειρωτικής Ελλάδας».