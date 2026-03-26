Αμπελόκηποι: Ψυχικά ασθενής τραυμάτισε αστυνομικό με τσεκούρι – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Άγρια επίθεση με τσεκούρι, δέχθηκε ένας αστυνομικός το πρωί της Πέμπτης (26.03.2026) στους Αμπελόκηπους με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Δράστης της επίθεσης ένα άτομο με ψυχικά προβλήματα. Όλα έγιναν όταν ο αστυνομικός μετέβη στο σπίτι του άνδρα στους Αμπελόκηπους, προκειμένου να τον οδηγήσει σε ψυχιατρική κλινική, μετά από εισαγγελική εντολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 35χρονος τότε βγήκε εκτός εαυτού, άρπαξε το τσεκούρι και τον τραυμάτισε στο κεφάλι, ευτυχώς ελαφρά.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, παρέλαβε τον αστυνομικό και τον μετέφερε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Μετά την επίθεση, ο δράστης τράπηκε σε φυγή και ακόμη αναζητείται.