Ελλάδα

Αμπελόκηποι: Ψυχικά ασθενής τραυμάτισε αστυνομικό με τσεκούρι – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Αφού τον τραυμάτισε στο κεφάλι, τράπηκε σε φυγή – Στο 401 μεταφέρθηκε ο αστυνομικός
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / Eurokinissi
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Άγρια επίθεση με τσεκούρι, δέχθηκε ένας αστυνομικός το πρωί της Πέμπτης (26.03.2026) στους Αμπελόκηπους με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Δράστης της επίθεσης ένα άτομο με ψυχικά προβλήματα. Όλα έγιναν όταν ο αστυνομικός μετέβη στο σπίτι του άνδρα στους Αμπελόκηπους, προκειμένου να τον οδηγήσει σε ψυχιατρική κλινική, μετά από εισαγγελική εντολή.

Ο 35χρονος τότε βγήκε εκτός εαυτού, άρπαξε το τσεκούρι και τον τραυμάτισε στο κεφάλι, ευτυχώς ελαφρά.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, παρέλαβε τον αστυνομικό και τον μετέφερε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Μετά την επίθεση, ο δράστης τράπηκε σε φυγή και ακόμη αναζητείται.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
543
123
91
62
49
Newsit logo
Newsit logo