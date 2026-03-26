Λουτράκι: Ένοπλη ληστεία στα ΕΛΤΑ με καλάσνικοφ – Κουκουλοφόροι άρπαξαν 32.000 ευρώ

Απείλησαν με τον βαρύ οπλισμό τους υπαλλήλους, τη στιγμή που ετοιμάζονταν να γεμίσουν με χρήματα τα ΑΤΜ
Ανανεώθηκε πριν 9 λεπτά
Αποκλεισμένα τα ΕΛΤΑ όπου έγινε η ληστεία
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα , Βασίλης Σακουλέβας

Ένοπλη ληστεία στα ΕΛΤΑ στο Λουτράκι, σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (26.03.2026), με δύο κουκουλοφόρους να αρπάζουν 32.000 ευρώ και να τρέπονται σε φυγή.

Η ληστεία έγινε λίγα λεπτά πριν τις 08:00, όταν οι δύο άνδρες, κουβαλώντας καλάσνικοφ, εισέβαλαν στα ΕΛΤΑ του Λουτρακίου, τη στιγμή που οι υπάλληλοι ετοιμάζονταν να βάλουν χρήματα στα ΑΤΜ.

Κατάφεραν να αρπάξουν συνολικά 32.000 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών οι οποίοι παραμένουν άφαντοι.

Οι αρχές, ξεκίνησαν αμέσως να παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και να εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να βρουν το δρομολόγιο διαφυγής αλλά και τις κινήσεις που έκαναν οι δράστες, πριν εισβάλουν στα ΕΛΤΑ και απειλήσουν τους υπαλλήλους με τον βαρύ οπλισμό.

«Άκουσα έναν πολύ δυνατό θόρυβο ήταν λίγο πριν τις 8. Είδα την αστυνομία να έρχεται, βγήκα έξω και μου είπαν ότι έγινε ληστεία στα ΕΛΤΑ. Μου είπαν ότι μπήκαν με όπλα μέσα και άρπαξαν τα λεφτά από το ΑΤΜ», λέει στο newsit.gr ιδιοκτήτρια επιχείρησης όπου βρίσκεται δίπλα στα ΕΛΤΑ.

