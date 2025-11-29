Ελλάδα

ΑΑΔΕ: Μπλόκο σε 8.000 επικίνδυνα εμβόλια από την Τουρκία για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Η εισαγωγή και εμπορία του συγκεκριμένου σκευάσματος απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγου αυξημένου κινδύνου διασποράς της νόσου
8.000 απαγορευμένα εμβόλια από την Τουρκία για την ευλογιά αιγοπροβάτων
8.000 απαγορευμένα εμβόλια από την Τουρκία για την ευλογιά αιγοπροβάτων

Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου επικίνδυνων εμβολίων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Όπως έκανε γνωστό η ΑΑΔΕ σήμερα Σάββατο (29.11.25), αυτοκίνητο προερχόμενο από την Τουρκία εντοπίστηκε στο Τελωνείο Κήπων να μεταφέρει κάτω από τη ρεζέρβα και μέσα σε προσωπικές αποσκευές, συνολικά 8.000 εμβόλια για την ευλογιά των αιγοπροβάτων με τις ενδείξεις POXDOLL και POXVAC.

Σε συνεργασία με κτηνιατρικοί ελεγκτές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για λυοφιλοποιημένο ζωντανό ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης εμβόλιο, που χρησιμοποιείται για την προστασία κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, τουρκικής προέλευσης.

Η εισαγωγή και εμπορία αυτού του σκευάσματος απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγου αυξημένου κινδύνου διασποράς της νόσου.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κατάσχεσαν τα επικίνδυνα εμβόλια και το αυτοκίνητο και συνέλαβαν έναν επιβάτη, ο οποίος οδηγείται στον Εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες κατά το νόμο.

