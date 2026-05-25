Ζάκυνθος: Καρέ – καρέ η επιχείρηση διάσωσης Αμερικανού που έπεσε στην περιοχή του Ναυαγίου

Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης άνδρα, 22 ετών, αμερικανικής υπηκοότητας, στην περιοχή του «Ναυαγίου» στη Ζάκυνθο τη Δευτέρα (25.05.2026). Ο νεαρός Αμερικανός εγκλωβίστηκε σε απόκρημνο σημείο.

Για τη διάσωση του 22χρονου Αμερικανού στη Ζάκυνθο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς και η 17η ΕΜΟΔΕ.

Όπως φαίνεται σε βίντεο της υπηρεσίας, οι πυροσβέστες προσέγγισαν με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού τον νεαρό άνδρα, τον έδεσαν με ασφάλεια, τον ανέσυραν από το σημείο που είχε εγκλωβιστεί και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 22χρονος είχε πέσει από ύψος περίπου 10 μέτρων, κάτω από αδιευκρίνιστες – μέχρι στιγμής – συνθήκες.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση διάσωσης, καθώς η πρόσβαση στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

Ο νεαρός Αμερικανός είχε τις αισθήσεις του, ενώ ακολούθησε επιχείρηση ασφαλούς μεταφοράς του, ώστε να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Στην επιχείρηση συνέδραμε και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, διαθέτοντας drone εξοπλισμένο με θερμική κάμερα, προκειμένου να υποστηριχθούν οι έρευνες και ο εντοπισμός στο δύσβατο σημείο, καθώς το σκοτάδι πλησίαζε στην περιοχή.

Σε ανάρτησή της στο Facebook η Πολιτική Προστασία Ζακύνθου αναφέρει:

«Τέλος καλό, όλα καλά στο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή θέασης του Ναυαγίου, με επισκέπτη του νησιού μας.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της 17η ΕΜΟΔΕ, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο νεαρός τουρίστας είναι καλά στην υγεία του.

Η Πολιτική Προστασία Δήμου Ζακύνθου βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο, συνδράμοντας στον συντονισμό και στην υποστήριξη των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, με στόχο την άμεση και ασφαλή αντιμετώπιση του περιστατικού.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που επιχείρησαν με επαγγελματισμό, ψυχραιμία και ταχύτητα.

Η σημερινή κινητοποίηση απέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημασία της συνεργασίας όλων των υπηρεσιών, ειδικά σε σημεία αυξημένης επισκεψιμότητας όπως το Ναυάγιο.

Η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών της Ζακύνθου παραμένει πάντα πρώτη προτεραιότητα».