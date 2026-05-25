Εξαφάνιση 14χρονου στη Λάρισα, τι αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού

Συναγερμός στη Λάρισα για την εξαφάνιση ενός ανήλικου. Όπως ενημερώνει το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο Αbderrahman (ον). Aloush (επ.), 14 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής διέμενε σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση, τα ίχνη του 14χρονου αγνοούνται από τις βραδινές ώρες της 24ης Μαΐου στη Λάρισα.

Ο Aloush (επ.) Αbderrahman (ον)., έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1.55 και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο σορτς και μαύρα παπούτσια. Φορά γυαλιά μυωπίας.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.