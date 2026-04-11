Άγιο Φως: Live η τελετή αφής από τα Ιεροσόλυμα

Με λαμπρότητα, ως είθισται, αλλά σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή πραγματοποιείται η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11.4.26).

Στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ήδη από τις 09:00 σήμερα το πρωί η ελληνική αποστολή που από το Ναό της Αναστάσεως και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, θα παραλάβει και θα μεταφέρει στην Αθήνα το Άγιο Φως.

Το Άγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο επικεφαλής της αποστολής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου.

Η ελληνική αποστολή θα παρακολουθήσει την τελετή αφής και στη συνέχεια, στο Πατριαρχείο ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ θα παραδώσει στον κ. Λοβέρδο το Άγιο Φως. Η ειδική πτήση που πραγματοποιείται με κυβερνητικό αεροσκάφος αναμένεται να επιστρέψει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» περίπου στις 18:30 – 19:00.

Στη συνέχεια έχουν προγραμματιστεί 18 ειδικές αεροπορικές πτήσεις που θα διανείμουν το Άγιο Φως στην ελληνική επικράτεια.