Άγιος Δημήτριος: Πέντε συλλήψεις για οπαδικό επεισόδιο – Κατασχέθηκαν φυσίγγια, ρούχα και περισσότερα από 300.000 ευρώ

Το επεισόδιο σημειώθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2025 στον Άγιο Δημήτριο, κατά το οποίο ένας οπαδός είχε τραυματιστεί από μαχαίρι στο χέρι
Πέντε άτομα συνελήφθησαν για οπαδικό επεισόδιο που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στον Άγιο Δημήτριο, μετά από συμπλοκή περίπου 20 οπαδών δύο διαφορετικών ομάδων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το επεισόδιο σημειώθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2025 στον Άγιο Δημήτριο, όπου κατά τη διάρκεια της σύρραξης ένας οπαδός τραυματίστηκε στο χέρι από αιχμηρό αντικείμενο. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας αξιοποίησαν και βιντεοληπτικό υλικό και ανάλυση στοιχείων της δικογραφίας για να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν.

Δύο οχήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται και ο τραυματισμένος οπαδός, ενώ καταγράφηκαν οι κινήσεις του πριν και μετά το περιστατικό.

Επιπλέον, όπως προέκυψε, ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό πολυϊατρείο από τρίτο άτομο για παροχή πρώτων βοηθειών. Το άτομο κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, καθώς απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία κατά την αρχική εξέταση.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον πλήρη προσδιορισμό των ευθυνών και των συνθηκών του επεισοδίου.

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των υπόπτων, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής αντικείμενα:

  • Ρούχα που φορούσαν κατά την ημέρα της επίθεσης και ρούχα με διακριτικά ομάδας
  • Τρεις κουκούλες τύπου full-face και μάσκες
  • Πανό οπαδικού περιεχομένου
  • Πλήθος αυτοκόλλητων ομάδας
  • Σιδηρογροθιά
  • 20 σπρέι
  • Δύο τρίφτες με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας
  • Τέσσερα κινητά τηλέφωνα
  • Δύο γεμιστήρες με συνολικά 36 φυσίγγια
  • Επτά φυσίγγια αδράνειας
  • Δύο αβολίδωτα φυσίγγια
  • Το χρηματικό ποσό των 302.190 ευρώ, που ανήκε σε συγγενικό πρόσωπο το οποίο επίσης συνελήφθη

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
53
37
31
30
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά στη Λαμία - Στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες
Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της οδηγού του ενός οχήματος και των δύο επιβατών του άλλου, στο σημείο έσπευσε διασωστικό πλήρωμα της πυροσβεστικής και δύο ασθενοφόρα
Λαμία
Γυναίκα καταγγέλλει γιατρό για λάθη κατά τη διάρκεια επέμβασης: «Το 2022 έπαθα περιτονίτιδα, θα πέθαινα»
Η 45χρονη με την γιατρό βρίσκονται στα δικαστήρια - Η ασθενής καταγγέλλει ότι πλέον ζει ρομποτικά, χωρίς στομάχι και πώς «η γιατρός πρέπει να περίμενε να τελειώσω κιόλας»
Young female surgeon performing surgery on dog.
11χρονη δέχτηκε bullying από 9 συμμαθητές της – «Την βάλανε να γονατίσει και της τραβούσαν τα μαλλιά» καταγγέλλει η μητέρα της
«Της μιλήσανε πολύ άσχημα, την προσβάλανε, την βρίσανε, την χτύπησαν τραβώντας της τα μαλλιά, την βάλανε να γονατίσει και να ζητήσει συγνώμη για κάτι που δεν έχει κάνει», καταγγέλλει η μητέρα της 11χρονης
