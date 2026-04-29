Συναγερμός στην Εύβοια: Εντοπίστηκαν τρεις ρουκέτες του στρατού, θα μεταφερθούν στο Μενίδι για ελεγχόμενη έκρηξη

Στο σημείο επιχειρεί, παράλληλα, ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών του Στρατού (ΤΕΝΞ)
Βρέθηκαν πολεμικές ρουκέτες στην Εύβοια
Όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή της Εύβοιας όπου βρέθηκαν ρουκέτες του στρατού

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε γύρω στις 8 μ.μ. της Τετάρτης (29.04.2026) στο χωριό Πήλι στην Εύβοια. Στην περιοχή εντοπίστηκαν τρεις πολεμικές ρουκέτες, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Στο χωριό Πήλι στην Εύβοια όπου βρέθηκαν οι ρουκέτες του στρατού, έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και ισχυρή παρουσία της Αστυνομίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με το evima.gr, στο σημείο επιχειρεί, παράλληλα, ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών του Στρατού (ΤΕΝΞ).

Το συγκεκριμένο κλιμάκιο έχει αναλάβει τον έλεγχο και τη διαχείριση των επικίνδυνων ευρημάτων.

Οι ρουκέτες εντοπίστηκαν σε περιοχή που ερευνάται διεξοδικά, ώστε να αποκλειστεί η ύπαρξη και άλλων εκρηκτικών αντικειμένων.

Οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν τη μεταφορά των ρουκετών στο Μενίδι, όπου θα πραγματοποιηθεί ελεγχόμενη έκρηξη, με στόχο την ασφαλή εξουδετέρωσή τους.

Όχημα της ελληνικής αστυνομίας στο Πήλι Εύβοιας όπου εντοπίστηκαν ρουκέτες του στρατού

Μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η περιοχή παραμένει υπό αυστηρή επιτήρηση, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν την προσέγγιση στο σημείο.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
94
77
55
49
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
