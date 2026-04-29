Πήλιο: 85χρονη τραυματίστηκε σοβαρά με αλυσοπρίονο

Η ηλικιωμένη χρησιμοποίησε αλυσοπρίονο για να κόψει ξύλα στην αυλή του σπιτιού της
Αλυσοπρίονο / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Πήλιο την Τετάρτη (29.04.2026). Μία 85χρονη γυναίκα τραυματίστηκε βαριά, ενώ εκτελούσε εργασίες με αλυσοπρίονο στην αυλή του σπιτιού της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, η ηλικιωμένη, που παρέμενε δραστήρια στην καθημερινότητά της, χρησιμοποιούσε αλυσοπρίονο για να κόψει ξύλα στην αυλή της στο Πήλιο.

Για άγνωστους – μέχρι στιγμής λόγους – έχασε τον έλεγχο του εργαλείου.

Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στα δάχτυλα του ενός χεριού της.

Η κατάσταση που διαμορφώθηκε αμέσως μετά το ατύχημα ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς η αιμορραγία ήταν έντονη και υπήρχε φόβος ακόμη και για ακρωτηριασμό.

Οι παρευρισκόμενοι αντέδρασαν άμεσα, εξασφαλίζοντας τη γρήγορη μεταφορά της για ιατρική φροντίδα.

Η 85χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου το ιατρικό προσωπικό έδωσε μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της και την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo