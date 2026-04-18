Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις για κύκλωμα ναρκωτικών της αλβανικής μαφίας, ο «εγκέφαλος» έδινε εντολές από το κελί

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν δύο νεαροί με ναρκωτικά στον Άγιο Παντελεήμονα. Όπως αποκαλύφθηκε, λάμβαναν εντολές από το φυλακισμένο αφεντικό της αλβανικής μαφίας.

Οι δύο νεαροί που έχουν σχέσεις με την αλβανική μαφία συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το μεσημέρι της 14ης Απριλίου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Πρόκειται για μία 22χρονη αλλοδαπή και έναν 19χρονο, που σύμφωνα με πληροφορίες δρούσαν κατ’ εντολή του αφεντικού της αλβανικής μαφίας που είχε εμπλακεί στη δολοφονία του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, τον Οκτώβριο του 2017 και βρίσκεται στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Οι νεαροί κρίθηκαν ύποπτοι κατά τη διάρκεια περιπολίας και ελέγχθηκαν από τους αστυνομικούς.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 61 νάιλον συσκευασίες κάνναβης, συνολικού βάρους 89 γραμμαρίων, έτοιμες για διακίνηση, καθώς και 520 ευρώ.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι της 22χρονης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, όπου εντοπίστηκαν επιπλέον 92 γραμμάρια κάνναβης, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και πλήθος από νάιλον συσκευασίες. Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν, επίσης, μία σιδερογροθιά και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, τα οποία κατασχέθηκαν.

Σημειώνεται ότι ο έγκλειστος αρχηγός της αλβανικής μαφίας εμπλέκεται και σε υπόθεση εκβίασης σε βάρος διαχειριστή εταιρείας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση».