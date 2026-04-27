Άγιος Παντελεήμονας: Ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή που 29χρονος σε αμόκ σπάει παρκαρισμένα αυτοκίνητα

Ηχητικό ντοκουμέντο από τις ζημιές που προκάλεσε 29χρονος Παλαιστίνιος στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα σε 30 αυτοκίνητα φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (27.04.2026) τα ξημερώματα στις οδούς Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, με τον 29χρονο άνδρα να βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ και με ένα ξύλινο κοντάρι να σπάει όποια αυτοκίνητα έβρισκε μπροστά του.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο ο άνδρας φωνάζει, ενώ ακούγονται τα χτυπήματα και οι φθορές που προκαλεί με το κοντάρι στα αυτοκίνητα στην οδό Αλκιβιάδου.

Ηταν τέτοια η μανία του που χτυπούσε τα αυτοκίνητα με γροθιές, αλλά και με το κεφάλι του με συνέπεια να τραυματιστεί.

Ο 29χρονος έχει συλληφθεί και νοσηλεύεται φρουρούμενος.