Σκιάθος: Σοβαρό τροχαίο με αυτοκίνητο που έπεσε σε είσοδο ξενοδοχείου – Τραυματίστηκε ζευγάρι

Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (16.05.2026) στην Σκιάθο, όπου ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του και έπεσε πάνω στην είσοδο ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με το skiathoslife, το τροχαίο ατύχημα συνέβη όταν αυτοκίνητο κινούνταν σε στροφή κοντά στο ξενοδοχείο, όταν εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες  συνθήκες. Μάλιστα φέρεται να προσέκρουσε στο κράσπεδο πεζοδρομίου στη δεξιά πλευρά και στη συνέχεια να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, καταλήγοντας με σφοδρότητα στην είσοδο ξενοδοχείου στην Σκιάθο.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης τραυματίστηκαν σοβαρά ο οδηγός και η συνοδηγός, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για ζευγάρι γύρω στα 50.

Μάλιστα, η γυναίκα βρέθηκε εκτός οχήματος, ενώ ο οδηγός χτύπησε σε πλευρά και θώρακα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των τραυματιών στους οποίους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή τους με στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-130 Hercules προς την Ελευσίνα και εν συνεχεία με ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

 

Η επιχείρηση μεταφοράς πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 20:20, με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο συντονισμένης διαδικασίας αεροδιακομιδής.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται.

