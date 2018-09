Αγώνας δρόμου και συμβολικός περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστού

Για το επετειακό, 10ο Greece Race for the Cure , αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων και συμβολικό περίπατο 2 χιλιομέτρων ενάντια στον καρκίνο του μαστού, δρομείς και περιπατητές, με αφετηρία το Ζάππειο, θα «χαράξουν δρόμο» ενάντια στον καρκίνο του μαστού σε δύο όμορφες διαδρομές στο κέντρο της Αθήνας. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9π.μ.. Ώρα εκκίνησης του αγώνα δρόμου, 10π.μ. και ώρα εκκίνησης περιπάτου, 11.30π.μ.. Το αντίτιμο συμμετοχής για τον αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων είναι 8 ευρώ και για τον περίπατο 2 χιλιομέτρων είναι 6 ευρώ. Με κάθε εγγραφή παραλαμβάνετε το Race Kit (μπλουζάκι, καπέλο, νούμερο συμμετοχής και chip χρονομέτρησης για τους δρομείς).

Στη διοργάνωση μπορούν να συμμετέχουν άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, ατομικά ή ομαδικά. Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά έως 4/9/2018 στην διεύθυνση https://www.greecerace.gr/registration2018/ και η παραλαβή υλικού αγώνα (race kit) για ηλεκτρονικές εγγραφές θα γίνεται, 10-27 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα έως Παρασκευή 10πμ-6μμ, 3ης Σεπτεμβρίου 68 (ισόγειο), Αθήνα. Εγγραφές για τον αγώνα δρόμου 5χλμ πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά.

Για τον περίπατο 2χλμ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγράφονται ηλεκτρονικά ή σε φυσικά σημεία εγγραφών:

1/9/2018 – 24/9/2018, Δευτέρα έως Κυριακή 10:00-23:00 Hard Rock Cafe Athens (Αδριανού 52, Μοναστηράκι, Αθήνα)

10/9/2018 – 22/9/2018, Δευτέρα έως Σάββατο 11:00-20:00

• The Mall Athens (Α. Παπανδρέου 35, Μαρούσι)

• Hondos Center Eρμού (Ερμού 39, Σύνταγμα)

• Athens Metro Mall (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 276, ‘Αγιος Δημήτριος)

• RIVER WEST (Λεωφόρος Κηφισού 96-98, Αιγάλεω)

Το υλικό για τη συμμετοχή σας το παραλαμβάνεται από τους εθελοντές που βρίσκονται στο περίπτερο εγγραφής.

Γιατί πραγματοποιείται το Greece Race for the Cure

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου «Άλμα Ζωής», το Greece Race for the Cure είναι η αφορμή για να γιορτάσει τη ζωή της κάθε γυναίκα που έχει βιώσει την ασθένεια, αλλά και για να ενημερωθεί κάθε άνθρωπος για τον καρκίνο του μαστού, που διαγιγνώσκεται σε 1 στις 8 γυναίκες παγκοσμίως. Εκτός από τη συμβολική σημασία της διοργάνωσης, το Greece Race for the Cure έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, εφόσον τα καθαρά του έσοδα χρηματοδοτούν κάθε χρόνο προγράμματα του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «’Αλμα Ζωής».

Αναλυτικά, από τα έσοδα του 9ου Greece Race for the Cure υλοποιούνται δωρεάν για το 2017-2018:

1. Ομαδικά ψυχοθεραπευτικά προγράμματα

2. Πρόγραμμα νομικής συμβουλευτικής & ενημέρωσης ασθενών

3. Πρόγραμμα γενετικής συμβουλευτικής και ανάλυσης

4. Πρόγραμμα παροχής πρακτικών συμβουλών για γυναίκες σε θεραπεία

5. Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης

6. Πρόγραμμα Κατάρτισης Επαγγελματιών Υγείας στις Δεξιότητες Επικοινωνίας με τον Ογκολογικό Ασθενή

7. Χρηματοδότηση έρευνας στον τομέα της ψυχο-ογκολογίας για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα

8. Εκστρατεία ενημέρωσης σε Δυσπρόσιτες περιοχές στην Ελλάδα

9. Πρόγραμμα ενημέρωσης και δωρεάν κλινικού ελέγχου μαστού σε γυναίκες 20-39 ετών

10. Πρόγραμμα ενημέρωσης σε χώρους εργασίας και σε γενικό πληθυσμό

Επιπλέον, η ημέρα πριν τον αγώνα θα είναι επίσης εορταστική και αφιερωμένη στην προαγωγή της Υγείας. Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 12μμ-6μμ «γιορτάζουμε στο Ζάππειο», με πολλές παράλληλες δράσεις και με επετειακή συναυλία.