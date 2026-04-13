Ελλάδα

Άγρια συμπλοκή οδηγών στο Ίλιον: 30χρονος τραυμάτισε με κατσαβίδι 27χρονο μετά από καταδίωξη

Το επεισόδιο ξεκίνησε στην Θηβών, στο ύψος της οδού Πρωτεσιλάου, όταν 30χρονος οδηγός, ο οποίος κινούνταν μόνος του με αυτοκίνητο φέρεται να λογομάχησε με 27χρονο οδηγό
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / Eurokinissi

Ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο οδηγών εκτυλίχθηκε στο Ίλιον με αποτέλεσμα ο ένας να βγάλει ένα κατσαβίδι και να τραυματίσει τον άλλον.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το επεισόδιο που έφτασε μέχρι το Ίλιον ξεκίνησε στην Θηβών, στο ύψος της οδού Πρωτεσιλάου, όταν 30χρονος οδηγός, ο οποίος κινούνταν μόνος του με αυτοκίνητο φέρεται να λογομάχησε με 27χρονο οδηγό που επέβαινε σε ΙΧ μαζί με δύο 20χρονους και έναν 30χρονο.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε εν κινήσει, με τα δύο οχήματα να κινούνται προς τη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη, στο ύψος του Αγίου Αντωνίου στο Περιστέρι. Εκεί, ο 30χρονος τραυμάτισε ελαφρά τον 27χρονο στο χέρι με κατσαβίδι.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών, το κατσαβίδι εντοπίστηκε στο όχημα του 30χρονου, κάτω από το πατάκι και κατασχέθηκε, ενώ συνελήφθησαν οι 5 εμπλεκόμενοι.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo