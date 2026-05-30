Ρέθυμνο: 14χρονη κατανάλωσε αλκοόλ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο – Μία σύλληψη

Θάλαμος στο νοσοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία" / eurokinissi
Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε μια 14χρονη, με συμπτώματα μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Μαζί με την παρέα της, η 14χρονη αγόρασε αλκοόλ το βράδυ της Παρασκευής (29.05.2026) από ένα περίπτερο της πόλης του Ρέθυμνου.

Λίγη ώρα μετά, η ανήλικη παρουσίασε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, σύμφωνα με το creta24.

Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και όταν αισθάνθηκε καλύτερα, οι γιατροί έκριναν ότι μπορεί να αποχωρήσει, όπως και έγινε.

Για το συμβάν, συνελήφθη μια 54χρονη, προσωρινά υπεύθυνη του περιπτέρου, η οποία κατηγορείται πως προμήθευσε το αλκοόλ στην ανήλικη.

