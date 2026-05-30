Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Τηλεφωνικές απάτες σε ηλικιωμένους σε Κιλκίς και Έδεσσα – Τους πήραν χρυσές λίρες και κοσμήματα

Παρίστανε τον συμβολαιογράφο και της απέσπασε χρήματα, λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με θράσος επιτήδειοι στοχοποιούν ηλικιωμένους και με τηλεφωνικές απάτες συνεχίζουν και βρίσκουν  ευφάνταστους τρόπους να αποσπούν λίρες, χρήματα και κοσμήματα.

Χειροπέδες σε αλλοδαπό άνδρα πέρασαν αστυνομικοί στην Έδεσσα για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών. Η σύλληψη του ήταν επεισοδιακή καθώς σε σήμα των αστυνομικών ο δράστης ανέπτυξε ταχύτητα και κατά τη διαφυγή του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας ακολούθως ζημιές και σε άλλα δύο οχήματα, ένα μοτοποδήλατο και ένα ακόμη αυτοκίνητο.

Λίγο νωρίτερα, συνεργός του συλληφθέντα είχε τηλεφωνήσει σε ηλικιωμένη σε χωριό της Πέλλας προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι ο γιος της έχει προσαχθεί και κινδύνευε να φυλακιστεί. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν τρεις χρυσές λίρες και κοσμήματα, συνολικής αξίας 5.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθείς αλλοδαπός άνδρας. Με τον ίδιο τρόπο προσπάθησαν να εξαπατήσουν ακόμα δύο ηλικιωμένες στην πόλη της Έδεσσας, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποσπάσουν χρήματα ή κοσμήματα.

Στην κατοχή του συλληφθέντα, έπειτα από την αστυνομική καταδίωξη, βρέθηκαν δύο χρυσές λίρες και μέρος των κοσμημάτων που απέσπασε, τα οποία και αποδόθηκαν στην παθούσα, δύο κινητά τηλέφωνα και 600 ευρώ, ενώ όπως διαπιστώθηκε το όχημα που χρησιμοποιούσε είχε υπεξαιρεθεί από εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Ο συλληφθείς, με τις κατηγορίες της απάτης, της υπεξαίρεσης και της απείθειας, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

Κιλκίς: Παρίστανε τον συμβολαιογράφο και της απέσπασε χρήματα, λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, τηλεφωνική απάτη σε βάρος 74χρονης γυναίκας, που έγινε την περασμένη Τρίτη (26.05.2026) σε χωριό του Κιλκίς. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 27χρονου ημεδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης και προσποιούμενος τον συμβολαιογράφο, την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα, προκειμένου δήθεν να καταμετρηθούν. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 5.300 ευρώ, 32 λίρες Αγγλίας και διάφορα κοσμήματα, τα οποία παρέλαβε ο προαναφερόμενος άνδρας και διέφυγε με όχημα, ιδιοκτησίας της 32χρονης αδελφής του.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
363
193
72
66
65
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Θερίζει» ο θερμικός θόλος την Δυτική Ευρώπη, στους 18 οι νεκροί - «Καύσωνας» με 33αρια του Αγίου Πνεύματος στην Ελλάδα
Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα καλός με πολύ υψηλές θερμοκρασίες -Στην Ευρώπη ντόπιοι και τουρίστες ψάχνουν απεγνωσμένα τρόπους να δροσιστούν λόγω των θερμοκρασιών ρεκόρ
Παραλία 5
Ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» σε πίστα καρτ στο Λάκκωμα Χαλκιδικής – Σήκωσε αντικείμενα σε ύψος 200 μέτρων
Ο ανεμοστρόβιλος στο Λάκκωμα Χαλκιδικής ήταν ιδιαίτερα ισχυρός, προκάλεσε ζημιές σκορπίζοντας τέντες και άλλα αντικείμενα, αλλά ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί
Ανεμοστρόβιλος στο Λάκκωμα Χαλκιδικής
Newsit logo
Newsit logo