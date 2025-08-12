Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στην Αιτωλοακαρνανία: Η Γωγώ Τσαμπά φώναζε από το μικρόφωνο να σταματήσουν

Το απόλυτο χάος επικράτησε σε ένα πανηγύρι στην Αιτωλοακαρνανία όταν για άγνωστο λόγο ξέσπασε άγρια συμπλοκή, με τη Γωγώ Τσαμπά να φωνάζει από το μικρόφωνο προς τους θερμόαιμους παρευρισκόμενους να σταματήσουν τον καυγά.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον τηλεοπτικό σταθμό Mega φαίνεται κάποιοι να έχουν πιαστεί στα χέρα κατά τη διάρκεια του πανηγυριού στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανίας την ώρα που η ορχήστρα της Γωγώς Τσαμπά έπαιζε το τραγούδι τα «Καγκέλια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξαφνικά αρχίζουν να εκσφενδονίζονται τραπέζια, καρέκλες και μπουκάλια.

Από τα ηχεία ακούγεται η γνωστή τραγουδίστρια Γωγώ Τσαμπά να φωνάζει να σταματήσουν τον καυγά, αλλιώς θα έφευγε.