Αγρότες: Ο χάρτης με τα μπλόκα στις εθνικές οδούς – Σε ποια σημεία γίνονται εκτροπές κυκλοφορίας

Πρωτοχρονιά στους δρόμους με τα τρακτέρ τους θα κάνουν οι αγρότες έχοντας ανακοινώσει ότι δεν θα κλείσουν τους παρακαμπτήριους δρόμους για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.

Μετά την παύση της Πρωτοχρονιάς, την Κυριακή (04.01.2026) οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα όπου αναμένεται να ληφθούν καθοριστικές αποφάσεις για τη στάση τους.

Όσοι τάσσονται υπέρ του διαλόγου δεν σκοπεύουν να συμμετάσχουν στη σύσκεψη, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας πρόσκλησης του πρωθυπουργού για «ειλικρινή διάλογο».

Η κατάσταση στις εθνικές οδούς

Παρότι οι αγρότες δηλώνουν πρόθυμοι να διευκολύνουν τη μετακίνηση των εκδρομέων, η παρουσία τρακτέρ στους δρόμους οδηγεί την Τροχαία στην εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών εκτροπών για λόγους ασφάλειας.

Στο Κάστρο Βοιωτίας παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας σε κάθε ρεύμα της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας. Το μέτρο θα ισχύσει έως τη Δευτέρα 5/1/2026 στις 08:00, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση.

Η εκτροπή πραγματοποιείται στον ανισόπεδο κόμβο Μαρτίνου, περίπου 8 χιλιόμετρα πριν από το μπλόκο. Προς Αθήνα η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παραδρόμων, ενώ προς Θεσσαλονίκη από μία λωρίδα, με εναλλακτικές διαδρομές μέσω Ανθήλης και Αταλάντης.

Τα φορτηγά και τα βαρέα οχήματα εξαιρούνται, ενώ επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων που μεταφέρουν ζώα και φάρμακα.

Στη Θήβα, οι αγρότες αποφάσισαν να διατηρήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έως τις 3 Ιανουαρίου.

Το πιο εκτεταμένο μπλόκο εντοπίζεται στη Βοιωτία, με εκτροπές από το Μαρτίνο έως το Κάστρο. Δεύτερο σε επιβάρυνση είναι το μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν παράκαμψη διάρκειας περίπου μισής ώρας. Μικρότερες εκτροπές καταγράφονται σε Πιερία, Νέα Αγχίαλο και Μπράλο, ενώ τα διόδια Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες άνοιξαν την αερογέφυρα για να διευκολύνουν τη μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς. Η διέλευση εξυπηρετεί κυρίως την κατεύθυνση από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι κινούνται προς Αθήνα ακολουθούν παρακαμπτήριες μέσω Πλατύκαμπου, παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου και Κιλελέρ.

Τα διόδια Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά και στα δύο ρεύματα, καθώς οι αγρότες αναμένουν την πανελλαδική συνδιάσκεψη του Σαββάτου που θα διεξαχθεί στην περιοχή, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και ειδικότερα του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια έχουν δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στη συνδιάσκεψη των Μαλγάρων, επιλέγοντας τον άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η ευκαιρία αυτή χάθηκε, καθώς ο Πρωθυπουργός απουσιάζει στο εξωτερικό.

Στην κυκλοφορία αναμένεται να δοθεί σήμερα μια λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό προκειμένου να διευκολυνθούν οι ταξιδιώτες.

Ανοιχτός ο Προμαχώνας την Πρωτοχρονιά

Ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα θα παραμείνει ανοιχτός για όλα τα οχήματα τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι από την Παρασκευή θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Σημειώνεται ότι από τις 16:00 έως τις 19:00 ο σταθμός παρέμεινε κλειστός για τις νταλίκες και στα δύο ρεύματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αγροτών Κιλκίς και Πέλλας, η διέλευση από το τελωνείο Ευζώνων θα γίνεται κανονικά την παραμονή Πρωτοχρονιάς, ανήμερα και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.

Στο μπλόκο του Φιλώτα οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, ενώ έχει προγραμματιστεί πρωτοχρονιάτικο γλέντι με τη συμμετοχή τοπικών φορέων ως ένδειξη στήριξης. Παράλληλα, στην Πτολεμαΐδα πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τα αιτήματα των αγροτών.