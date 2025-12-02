Ελλάδα

Αγρότες στη Λάρισα πέταξαν γάλα, καλαμπόκι και άχυρο μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο – Δείτε βίντεο

«Πανώλη κι ευλογία μας σκότωσαν τα ζώα», φώναξαν κτηνοτρόφοι ζητώντας από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να μεταβεί άμεσα στη Θεσσαλία
Eurokinisssi

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Λάρισα, το μεσημέρι της Τρίτης (02.12.2025), από την «απόβαση» αγροτών και κτηνοτρόφων που διαδηλώνουν τις τελευταίες ημέρες και στήνουν μπλόκα σε αρκετές περιοχές της χώρες ώστε να διαμαρτυρηθούν για την ακρίβεια και τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με αφορμή την σύλληψη 3 αγροτών κατά τη διάρκεια επεισοδίων που ξέσπασαν στο μπλόκο στη Νίκαια Λάρισας, δεκάδες αγρότες, από όλη τη Θεσσαλία, εμφανίστηκαν μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας πετώντας γάλατα, μπάλες από άχυρα και καλαμπόκι, έξω από το κτίριο.

Eurokinissi
Eurokinissi

 

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας, κάλεσε τους πολίτες να σταθούν δίπλα στον αγώνα τους. «Χωρίς τον πρωτογενή τομέα θα πεινάσετε όλοι. Η κτηνοτροφία στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και τη Θεσσαλία. Σας θέλουμε δίπλα γιατί μετά θα αρχίσετε να κλείνετε εσείς τα μαγαζιά σας».

Αγρότης
Eurokinissi

Δείτε εδώ όλα τα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες και χρήσιμες πληροφορίες για την μετακίνηση των πολιτών.

Eurokinissi
Eurokinissi

Αμέσως μετά τη διαμαρτυρία, οι κτηνοτρόφοι επιβιβάστηκαν στα αγροτικά τους οχήματα και μετέβησαν στον κόμβο του Πλατυκάμπου, όπου εκεί με κόμβοι τρακτέρ αγροτών από την περιοχή, θα ενισχύσουν το μπλόκο της Νίκαιας.

