Ο χάρτης των αγροτικών μπλόκων: Ο «οδηγός επιβίωσης», οι παρακαμπτήριοι και τα αιτήματά τους

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες με τα μπλόκα που έχουν στήσει σε όλη την Ελλάδα ως αντίδραση για την ακρίβεια και τις μειωμένες ενισχύσεις που πήραν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Χιλιάδες τρακτέρ έχουν «σπάσει» στα 2 την χώρα, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία στους οδηγούς που θέλουν να μετακινηθούν.

Ολόκληρη η Ελλάδα βρίσκεται σε «καθεστώς αποκλεισμών» με μπλόκα να έχουν αναπτυχθεί στα διόδια των Μαλγάρων, στη Χαλκηδόνα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στο Κιλκίς, την Πέλλα, την Ημαθία, των Έβρο και την Λάρισα. Οι αγρότες «υπόσχονται» να μην κάνουν βήμα πίσω εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους και προειδοποιούν για ενίσχυση των μπλόκων με νέα τρακτέρ, και άλλους αγρότες αλλά και κτηνοτρόφους που αντιδρούν για την ακρίβεια αλλά και για την ευλογιά των αιγοπροβάτων που έχει αποδεκατίσει τα κοπάδια τους.

Ακολουθεί χρήσιμος «οδηγός επιβίωσης» ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν τις κινήσεις των αγροτών τις επόμενες ώρες, τους δρόμους που ήδη έχουν μπλοκαριστεί από τα χιλιάδες τρακτέρ αλλά και όλους τους παρακαμπτήριους ώστε να φτάσουν στον προορισμό τους με ασφάλεια και χωρίς απρόοπτα.

Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα

Αγρότες με περίπου 200 τρακτέρ έκλεισαν την Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα. Πλέον η κίνηση διεξάγεται κανονικά στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό και υπάρχει και το ενδεχόμενο ενίσχυσης του μπλόκου με αγρότες και από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδος.

Στα Μάλγαρα τα οχήματα κινούνται μέσω Χαλάστρας και του χωριού των Μαλγάρων.

Ο μέσος όρος που χρειάζεται κάποιος να διανύσει την διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη είναι σχεδόν μία ώρα περισσότερο από ότι σε κανονικές συνθήκες.

Πάνω από 2.000 τρακτέρ στην Ε65

Στο μπλόκο που στήθηκε στον αυτοκινητόδρομο Ε65 Καλαμπάκας – Αθηνών, στην Καρδίτσα έχουν συγκεντρωθεί ήδη 2.000 τρακτέρ και θα προστεθούν και άλλα από σήμερα, οπότε και θα γίνουν συσκέψεις στα χωριά της Καρδίτσας, προκειμένου να προκύψει η συντονιστική επιτροπή του μπλόκου.

Το μπλόκο έχει στηθεί 8 χλμ έξω από την πόλη της Καρδίτσας με αποτέλεσμα οι οδηγοί που κινούνται από Αθήνα προς και τα Γρεβενά παρακάμπτονται από τον κόμβο Σοφάδων στη συνέχεια κινούνται μέσω της επαρχιακής οδού Σοφάδων – Καρδίτσας και βγαίνουν στον κόμβο της Καρδίτσας.

Σε αντίθεση περίπτωση, όσοι κινούνται με κατεύθυνση προς τον νότο βγαίνουν στον κόμβο της Καρδίτσας και επιστρέφουν πάλι στην Ε65 μέσω τον κόμβο των Σοφάδων.

Ενισχύεται το μπλόκο της Νίκαιας

Μετά τη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα, οι αγρότες αποφάσισαν να ενισχυθεί το μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα και τα τρακτέρ να φτάσουν τουλάχιστον τα 1.000.

Οι οδηγοί που κινούνται στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης φτάνοντας στο Κιλελέρ, μέσω παράκαμψης θα ακολουθήσουν την πορεία προς Πλατύκαμπο και στη συνέχεια θα ξανά βγουν και πάλι στην εθνική οδό κοντά στο Μελισσοχώρι.

Το αντίθετο, συμβαίνει για όσους κινούνται από Θεσσαλονίκη – Αθήνα.

Παράλληλα, παρεμβάσεις υπάρχουν και στην Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, καθώς όσα αυτοκίνητα κινούνται εκεί με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και θα κινούνται με κατεύθυνση από Λάρισα προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου.

Το μεσημέρι της Τρίτης, αγρότες πέταξαν γάλα, άχυρα και καλαμπόκι μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, αντιδρώντας τόσο για την ακρίβεια όσο και για την σύλληψη 3 αγροτών κατά τη διάρκεια επεισοδίων που είχαν με αστυνομικούς στο μπλόκο της Νίκαιας.

Κτηνοτρόφοι και αγρότες κλείνουν λιμάνια και αεροδρόμια στην Κρήτη

Οι Κρητικοί αγροτοκτηνοτρόφοι δίνουν το δικό τους ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 11.30 το πρωί και από εκεί, με βάση την απόφαση που ελήφθη κατά τη χθεσινή έκτακτη σύσκεψη της Συντονιστικής, θα κλείσουν λιμάνια και αεροδρόμια σε όλο το νησί, σύμφωνα με το Cretalive.

Με σύνθημα «Τα ειρηνικά τελείωσαν», αγρότες και κτηνοτρόφοι θέλουν να στείλουν ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση και είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους φθάνοντας στα άκρα.

Προγραμματισμένες συγκεντρώσεις σε Χαλκηδόνα και ανατολική Θεσσαλονίκη

Τη Δευτέρα οι αγρότες προχώρησαν πεζοί σε συμβολικό αποκλεισμό της Παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας στο ύψος της Χαλκηδόνας. Τα τρακτέρ τους παραμένουν παραταγμένα στην Χαλκηδόνα και σήμερα θα προχωρήσουν ξανά σε αποκλεισμό πιθανώς με τα τρακτέρ.

Όσον αφορά την ανατολική Θεσσαλονίκη, οι αγρότες έχουν την Τέταρτη προγραμματισμένη συγκέντρωση προκειμένου να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό του κόμβου του αεροδρομίου (γνωστό και ως «Πράσινα Φανάρια»).

Υπό αποκλεισμό τα τελωνεία Δοϊράνης και Ευζώνων στο Κιλκίς

Αγρότες του δήμου Κιλκίς αφού έκαναν πορεία με 47 τρακτέρ και 60 αγρότες, 24 περίπου τρακτέρ προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου Δοϊράνης. Την ίδια στιγμή, αγρότες με 16 τρακτέρ έκλεισαν την είσοδο στο τελωνείο των Ευζώνων τόσο στο ρεύμα εισόδου προς Ελλάδα όσο και της εξόδου προς Βόρεια Μακεδονία.

Η ΕΛΑΣ έστησε φραγμό σε 80 περίπου τρακτέρ σύμφωνα με τους αγρότες στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ευζώνων στο ύψος των Ευζώνων καθώς ήθελαν να φτάσουν στο τελωνείο μαζί με τους συναδέλφους τους.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, στις 18.00, απέκλεισαν αρχικά την είσοδο στην Ελλάδα μόνο για τα φορτηγά και στη συνέχεια προχώρησαν σε καθολικό αποκλεισμό, τον οποίο και ήραν τα μεσάνυχτα.

Στο σημείο, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 150 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα και το αγροτικό μπλόκο συνεχώς ενισχύεται.

Στα διόδια των Μαλγάρων παραμένει κλειστό το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Αθήνα, ενώ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Νέο μπλόκο στο Γυψοχώρι Πέλλας

Αγροτικοί σύλλογοι «Ενότητα» και «Ομόνοια» θα στήσουν στις 12 το μεσημέρι μπλόκο στον κόμβο Γυψοχωρίου και εκεί θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε κάποιο αποκλεισμό δρόμου.

Την Τετάρτη άλλοι αγροτικοί σύλλογοι της Πέλλας και της Βεγορίτιδας θα προχωρήσουν σε σύσκεψη για να αποφασίσουν τυχόν κινητοποιήσεις.

Όσον αφορά την Ημαθία, τρακτέρ είναι παραταγμένα από την Κυριακή στην Αλεξάνδρεια και τις επόμενες ημέρες οι αγρότες θα αποφασίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Και στο Τελωνείο των Κήπων οι αγρότες

Σήμερα αναμένεται αγρότες με τα τρακτέρ τους από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες κ.ά θα κινηθούν προς το Τελωνείο των Κήπων. Στο 4ο χλμ Εθνικής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης έχουν ήδη παρατάξει τα τρακτέρ τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, στις 16.00 θα αναχωρήσουν για το Τελωνείο των Κήπων τα τρακτέρ από την περιοχή του Σουφλίου και ένα τέταρτο αργότερα τα τρακτέρ από το Τυχερό.

Οι δύο μηχανοκίνητες πορείες θα συναντηθούν στον Προβατώνα, απ’ όπου και θα κατευθυνθούν στον Πέπλο. Εκεί θα έχουν μεταβεί και τα τρακτέρ της περιοχής των Φερών και στη συνέχεια όλοι μαζί θα σταθμεύσουν στον χώρο του Τελωνείου, προκειμένου να προχωρήσουν σε διακοπή της κυκλοφορίας μόνο των φορτηγών διεθνών μεταφορών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας -από και προς Τουρκία.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις προς τους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης, προκειμένου, όπως σημειώνει στην προαναφερθείσα ανακοίνωση, να σταλεί ένα μήνυμα ενότητας και αγωνιστικότητας.

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου -Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας- έχουν εξαγγείλει την έναρξη των κινητοποιήσεών τους για την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, οπότε και θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στον κόμβο των Καστανεών καθώς και όλων των οχημάτων στο τελωνείο των Καστανεών και στον συνοριακό σταθμό Ορμενίου.

Νέες κινητοποιήσεις σε Ήπειρο

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο και από τις επόμενες ημέρες στήνουν μπλόκα με τα αγροτικά μηχανήματα σε κομβικά σημεία της περιοχής.

Ήδη, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τον νομό Ιωαννίνων προχώρησαν σε 3ωρο αποκλεισμό του κόμβου στο Καλπάκι, τις δύο προηγούμενες ημέρες. Σήμερα, αναμένεται να κλείσουν τον κόμβο, ουσιαστικά την εθνική οδό Ιωαννίνων- Κακκαβιάς, από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Συνεδριάζουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας αναμένεται να συγκεντρωθούν την Τετάρτη στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας, όπου θα πραγματοποιηθεί συνέλευση για την λήψη αποφάσεων.

Στην Αιγιάλεια, μέλη του αγροτικού συλλόγου «Μπακόπουλος – Ντρίνιας» έκαναν συνέλευση το βράδυ της Δευτέρας στο εργατικό κέντρο του Αιγίου. Όπως ανακοινώθηκε, θα γίνει συγκέντρωση την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον κόμβο του Σελινούντα, στο Αίγιο.

Επίσης, σήμερα στις 8 το βράδυ θα συνεδριάσουν στην περιοχή Σταυροδρόμι, τα μέλη του αγροκτηνοτροφικού συλλόγου Ερυμάνθου, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις.

Τα αιτήματα των αγροτών – Αρνούνται να υποχωρήσουν

Λύσεις στα προβλήματα που ταλαιπωρούν τον πρωτογενή τομέα όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης αλλά και έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων είναι τα βασικά αιτήματα των αγροτών.

«Τα κύρια αιτήματα που έχουμε ως κορωνίδα και βγαίνουν στις κινητοποιήσεις είναι το πολύ αυξημένο κόστος παραγωγής, τεράστιο κόστος στην ενέργεια για να μπορέσουμε να παράγουμε, εξευτελιστικές τιμές των προϊόντων μας, φεύγουν πάρα πολύ φθηνά από το χωράφι και τα καταναλώνουμε εμείς ταυτόχρονα από τα σούπερ μάρκετ σε πολύ ακριβές τιμές» είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

Οι αγρότες εμφανίζονται οργισμένοι, ζητώντας άμεση δικαίωση και οικονομική στήριξη. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση ενός αγρότη ο οποίος έθεσε το ζήτημα των προστίμων και των χρημάτων που, όπως υποστηρίζει, τους οφείλονται.

«Ο πιο μη νοήμων άνθρωπος έχει καταλάβει ότι έχουμε δίκιο. Μας έχουν φάει τα λεφτά. Να διευκρινίσουν πρώτα τα λεφτά από τα πρόστιμα που θα φάμε, που τα έχουν φάει, 650 εκατομμύρια περίπου» ανέφερε με ένταση.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν αν δεν λάβουν ξεκάθαρες απαντήσεις, τονίζοντας πως οι δικαστικές διαμάχες θα πάρουν χρόνια, κάτι που δεν αντέχουν οικονομικά.

Ο ίδιος αγρότης, κλείνοντας, αναρωτήθηκε ποιος θα κληθεί να πληρώσει αυτά τα ποσά:

«Ποιος θα τα πληρώσει αυτά; Θα τα πληρώσουν πάλι οι αγρότες κρατώντας τις επιδοτήσεις ή θα τα πληρώσει η κυβέρνηση; Αυτά πρέπει να μας τα δώσει, τα δικά μας λεφτά, τα κλεμμένα τα λεφτά που μας δουλεύουν ότι θα γίνουν αγωγές. Για τις υποθέσεις αυτές, λόγω φόρτου εργασίας στα δικαστήρια θα περάσουν χρόνια».