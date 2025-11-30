Τρεις συλλήψεις αγροτών στα επεισόδια με τραυματίες και δακρυγόνα στη Θεσσαλία – Αποφάσισαν νέο κλείσιμο Εθνικών Οδών από τη Δευτέρα

Μεγάλη ένταση με συγκρούσεις, τραυματισμούς και συλλήψεις από την αστυνομία επικράτησε στις κινητοποιήσεις που έκαναν οι αγρότες της Θεσσαλίας την Κυριακή (30.11.2025). Νέος γύρος αγροτικών κινητοποιήσεων αναμένεται από τη Δευτέρα (01.12.2025) σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Αρχικά, όταν οι αγρότες κινήθηκαν με τα πόδια στον κόμβο της Νίκαιας Λάρισας, η αστυνομία τους σταμάτησε, ακολούθησαν επεισόδια με μάχες σώμα με σώμα, χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Οι αγρότες στη συνέχεια έσπασαν κιγκλίδωμα στον αυτοκινητόδρομο, πέρασαν με τρακτέρ και απέκλεισαν την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.

Νωρίτερα είχαν γίνει επεισόδια και στον κόμβο του Πλατυκάμπου Λάρισας, όπου αγρότες σήκωσαν περιπολικό στα χέρια και έσπασαν τα εμπόδια της αστυνομίας, ενώ άλλοι συνάδελφοί τους απέκλεισαν τον κόμβο του Ε- 65.

Η αστυνομία στη Θεσσαλία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και σε τρεις συλλήψεις. Από τον κόμβο της Νίκαιας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος.

Οι αγρότες στη Νίκαια πέρασαν τελικά στην εθνική από τον παράδρομο, με τα πόδια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, δύο αγρότες συνελήφθησαν στον Πλατύκαμπο, από τους οποίους ο ένας για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση, ενώ ο δεύτερος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η τρίτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στον κόμβο Νίκαιας και αφορά σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και αντίσταση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από τις επιθέσεις στο σημείο τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Όπως επισημαίνεται οι αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν στα σημεία για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οργή αγροτών για τα ΜΑΤ: «Αντί για λύσεις, χημικά και ξύλο με τραυματίες συναδέλφους» – Κλιμάκωση με νέο κλείσιμο Εθνικών Οδών

Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζουν οι σχέσεις αγροτών και κυβέρνησης, με τους παραγωγούς να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και να εκδηλώνουν την οργή τους για την επιχείρηση των ΜΑΤ, με τα χημικά και το κυνηγητό, στη Νίκαια.

Σε μαζική συγκέντρωση στο μπλόκο της Καρδίτσας, οι εκπρόσωποι των αγροτών προανήγγειλαν γενικευμένο αποκλεισμό των εθνικών οδών τις επόμενες ημέρες.

Από το βήμα της συγκέντρωσης, οι αγρότες κατήγγειλαν με έντονο ύφος τα επεισόδια που σημειώθηκαν, κάνοντας λόγο για τραυματισμούς διαδηλωτών.

«Πρέπει να καταγγείλουμε την κυβέρνηση που χρησιμοποίησε δυνάμεις καταστολής. Τραυμάτισαν συναδέλφους αγρότες στη Νίκαια, πήγαν στο νοσοκομείο. Και αντί να δώσει λύσεις, στέλνει δυνάμεις καταστολής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση οφείλει να λύσει τα προβλήματα, όχι να στέλνει ΜΑΤ να χτυπάνε αγρότες και κτηνοτρόφους, όχι να ρίχνει χημικά όταν είναι και μικρά παιδιά».

Κλιμάκωση με νέα μπλόκα

Οι αγρότες έστειλαν μήνυμα περαιτέρω σκλήρυνσης της στάσης τους, ανακοινώνοντας το πρόγραμμα των επόμενων ημερών που περιλαμβάνει μπλόκα σε κομβικά σημεία της Βόρειας Ελλάδας.

«Τις επόμενες ημέρες θα βγουν κι άλλοι συνάδελφοι. Αύριο (σ.σ. 01.12.2025) Μάλγαρα, Θήβα, Λιβαδειά, μεθαύριο στην Καστοριά, στον Έβρο, στις Σέρρες. Όλοι θα βγουν σε Εθνική Οδό» ανέφερε, εν μέσω χειροκροτημάτων.

«Μας έχουν φτωχοποιήσει»

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας παραμένει το ζήτημα της επιβίωσης του πρωτογενούς τομέα. Οι αγρότες έκαναν λόγο για «φτωχοποίηση» και χρέη, ενώ έθεσαν επιτακτικά το ζήτημα των αθρόων εισαγωγών που υπονομεύουν την εγχώρια παραγωγή.

«Μας θέλουν και φτωχούς και με χρέη. Ήδη σε όλα τα προϊόντα είμαστε ελλειμματικοί. Γιατί; Γιατί κάποτε είχαμε δικά μας μοσχάρια, αρνιά, φρούτα. Γιατί εισάγουμε τώρα; Γιατί κάποιες εταιρείες προφανώς σκέφτονται τα κέρδη» σημείωσε ο Κώστας Τζέλλας.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στον δρόμο μέχρι να διασφαλίσουν την αξιοπρεπή διαβίωσή τους: «Είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε στα χωριά μας, στις δουλειές μας και να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Δεν θα γυρίσουμε στο 1910».