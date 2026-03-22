Αίγινα: Με παρέμβαση Γεωργιάδη λύθηκε το πρόβλημα με τους νεφροπαθείς – Συνεχίζεται η λειτουργία της μονάδας αιμοκάθαρσης

Το πρόβλημα που προέκυψε με τη λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στην Αίγινα, απειλώντας να αφήσει 15 νεφροπαθείς χωρίς πρόσβαση στη θεραπεία τους στο νησί φαίνεται να εκτονώνεται.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παρενέβη δημόσια, εξηγώντας ότι οι ασθενείς θα συνεχίσουν κανονικά να εξυπηρετούνται στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στην Αίγινα, χωρίς να απαιτούνται μετακινήσεις προς την Αττική — ένα σενάριο που θα σήμαινε σημαντική επιβάρυνση για την καθημερινότητά τους.

Το ζήτημα προέκυψε έπειτα από έλεγχο της Περιφέρειας Αττικής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε η απαιτούμενη βεβαίωση καλής λειτουργίας, γεγονός που μπλόκαρε τη συνέχιση της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ.

Η λύση που προκρίνεται, σύμφωνα με τον υπουργό, θα τεθεί προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού την ερχόμενη Πέμπτη, ώστε να συναφθεί νέα σύμβαση και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας.

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε και η επικοινωνία με τον νεφρολόγο της μονάδας, μέσω πρωινής εκπομπής του Action 24, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση και δήλωσε έτοιμος να συνεχίσει την εξυπηρέτηση των ασθενών άμεσα.

Στόχος, όπως επισημάνθηκε, είναι να αποφευχθεί κάθε ταλαιπωρία για τους νεφροπαθείς — γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις, ο χρόνος δεν είναι απλώς χρήμα, είναι θεραπεία.

Πηγή: iatropedia.gr