Ελλάδα

Αίγινα: Με παρέμβαση Γεωργιάδη λύθηκε το πρόβλημα με τους νεφροπαθείς – Συνεχίζεται η λειτουργία της μονάδας αιμοκάθαρσης

Το ζήτημα προέκυψε έπειτα από έλεγχο της Περιφέρειας Αττικής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε η απαιτούμενη βεβαίωση καλής λειτουργίας, γεγονός που μπλόκαρε τη συνέχιση της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ
Μονάδα τεχνητού νεφρού
Μονάδα τεχνητού νεφρού / Φωτογραφία αρχείου / eurokinissi

Το πρόβλημα που προέκυψε με τη λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στην Αίγινα, απειλώντας να αφήσει 15 νεφροπαθείς χωρίς πρόσβαση στη θεραπεία τους στο νησί  φαίνεται να εκτονώνεται.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παρενέβη δημόσια, εξηγώντας ότι οι ασθενείς θα συνεχίσουν κανονικά να εξυπηρετούνται στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στην Αίγινα, χωρίς να απαιτούνται μετακινήσεις προς την Αττική — ένα σενάριο που θα σήμαινε σημαντική επιβάρυνση για την καθημερινότητά τους.

Το ζήτημα προέκυψε έπειτα από έλεγχο της Περιφέρειας Αττικής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε η απαιτούμενη βεβαίωση καλής λειτουργίας, γεγονός που μπλόκαρε τη συνέχιση της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ.

Η λύση που προκρίνεται, σύμφωνα με τον υπουργό, θα τεθεί προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού την ερχόμενη Πέμπτη, ώστε να συναφθεί νέα σύμβαση και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας.

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε και η επικοινωνία με τον νεφρολόγο της μονάδας, μέσω πρωινής εκπομπής του Action 24, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση και δήλωσε έτοιμος να συνεχίσει την εξυπηρέτηση των ασθενών άμεσα.

Στόχος, όπως επισημάνθηκε, είναι να αποφευχθεί κάθε ταλαιπωρία για τους νεφροπαθείς — γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις, ο χρόνος δεν είναι απλώς χρήμα, είναι θεραπεία.

Πηγή: iatropedia.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo