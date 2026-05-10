Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο Παίδων του Ρίο 4χρονο αγοράκι που κατάπιε μπαταρία

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 10.05.2026 στο Αγρίνιο, όταν ένα παιδί ηλικίας 4 ετών φέρεται να κατάπιε μπαταρία μέσα στο σπίτι του,

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του μικρούλη στη Παραβόλα, αντιλήφθηκαν γρήγορα το ότι το παιδί πιθανώς να κατάπιε μπαταρία και το μετέφεραν στο νοσοκομείο Αγρινίου για τις πρώτες εξετάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί οι γιατροί, εκτίμησαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και αποφάσισαν τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, ώστε να υποβληθεί σε εξειδικευμένο έλεγχο και να παρακολουθηθεί από το ιατρικό προσωπικό.

Μάλιστα η μεταφορά στο νοσοκομείο έγινε από τον πατέρα του συνοδεία περιπολικών για να γίνει όσο πιο γρήγορα και με ασφάλεια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση του δεν εμπνέει ανησυχία, με τους γιατρούς να συνεχίζουν τις εξετάσεις.