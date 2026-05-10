Κυψέλη: Ανθρωποκυνηγητό για τον οδηγό που πυροβόλησε μοτοσικλετιστή – Τι εξετάζουν οι αρχές

Παλιός γνώριμος των αρχών ο 31χρονος δράστης που παραμένει άφαντος
Πυροβολισμοί στην Κυψέλη με έναν τραυματία
Το σημείο όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί στην Κυψέλη
Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής 10.05.2026 στην Κυψέλη, όταν ένας έντονος καβγάς κατέληξε σε πυροβολισμούς στη μέση του δρόμου. Ένας 34χρονος άνδρας τραυματίστηκε από σφαίρες στα πόδια, ενώ ο δράστης εξαφανίστηκε αμέσως μετά το αιματηρό περιστατικό.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην οδό Αμφείας στην Κυψέλη, με κατοίκους της περιοχής να περιγράφουν στιγμές πανικού. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ένταση στη γειτονιά είχε ξεκινήσει από τις 05:30 τα ξημερώματα, με συνεχείς φωνές και καβγάδες ανάμεσα στους δύο άνδρες, μέχρι που ακούστηκαν 2 με 3 πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης είναι ένας 31χρονος αλβανικής καταγωγής με βεβαρημένο παρελθόν, κυρίως σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε τον 34χρονο, ο οποίος εκείνη τη στιγμή επέβαινε σε μηχανή μαζί με τη 26χρονη σύντροφό του.

 

Η νεαρή γυναίκα έζησε σκηνές σοκ, καθώς είδε τη σφαίρα να περνά δίπλα της, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί. Μόλις ο σύντροφός της έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος, άρχισε να καλεί σε βοήθεια μέσα στον πανικό.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο 34χρονος φέρει τραύματα και στους δύο μηρούς, ωστόσο η εικόνα της υγείας του είναι καλή και παρακολουθείται συνεχώς από γιατρούς.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο πίσω από την επίθεση να κρύβονται οικονομικές διαφορές που οι δύο άνδρες δεν κατάφεραν να λύσουν. Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 31χρονου, ο οποίος παραμένει άφαντος.

