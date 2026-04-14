Αίγιο: «Αντίποινα» για την επιδρομή σε κλαμπ που τραγουδούσε γνωστός τράπερ – Ένας σοβαρά τραυματίας

Νέα επίθεση μετά την εισβολή σε κλαμπ από πολυμελή ομάδα Ρομά στο Αίγιο. Απολογισμός του νέου περιστατικού είναι ένας σοβαρά τραυματίας αλλά και μία σύλληψη.

Λίγες ώρες μετά, το άγριο επεισόδιο με τους περίπου 30 Ρομά να… μπουκάρουν σε κλαμπ των Σελιανίτικων και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη συναυλία γνωστού τράπερ, τα ξημερώματα της Τρίτης (14.04.2026) με ρόπαλα και σιδερολοστούς, τραυματίζοντας δύο θαμώνες 19 και 20 ετών, σημειώθηκαν αντίποινα επί της οδού Κορίνθου, στο Αίγιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress.gr, Έλληνες και Αλβανοί ξυλοκόπησαν Ρομά, με τον άνδρα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Αιγίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες για το δεύτερο συμβάν, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου, και έχουν ταυτοποιήσει ακόμα τέσσερα, ενώ σε κατ’ οίκον έρευνες εντοπίστηκε και κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός.

Όπως αναφέρει και το tempo24.news.gr, από το περιστατικό που σημειώθηκε τη Δευτέρα του Πάσχα, οι δύο νεαροί, ηλικίας 19 και 20 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία εκτιμά ότι τα δύο περιστατικά συνδέονται και πραγματοποιεί έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους για τον εντοπισμό των δραστών.