Αίγιο: Συλλήψεις για την άγρια επιδρομή σε καφετέρια – Όπλα, ματσέτα και σιδερογροθιά στα σπίτια τους

Συλλήψεις και ταυτοποιήσεις δραστών της επίθεσης σε καφετέρια στο Αίγιο το μεσημέρι της 14ης Απριλίου, ανακοίνωσε η αστυνομία την Τετάρτη (15.04.2026).

Όπως ενημέρωσε η αστυνομία σε σχέση με την υπόθεση της επιδρομής σε καφετέρια στο Αίγιο, συνελήφθη ένας άνδρας, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ αναζητούνται ακόμη για να συλληφθούν άλλοι πέντε, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και ληστεία από κοινού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα (δύο άνδρες και μία γυναίκα) για παράνομη οπλοκατοχή, κατοχή ναρκωτικών, παράβαση της νομοθεσίας για τις κροτίδες.

Όλα άρχισαν στις 14 Απριλίου το μεσημέρι στο Αίγιο, έξω από καφετέρια, όπου οι έξι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε άνδρα, τον οποίο χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές, ενώ στη συνέχεια οι τέσσερις τον έβαλαν με τη βία σε αυτοκίνητο και τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία στην περιοχή της Φτέρης.

Εκεί, συνέχισαν να τον χτυπούν με ιδιαίτερη σφοδρότητα στο κεφάλι και στο σώμα και του έκλεψαν 7.000 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα, εγκαταλείποντάς τον κατόπιν έξω από το νοσοκομείο του Αιγίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, έκαναν έρευνες σε σπίτια, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

5 τρίφτες κάνναβης,

2 μαχαίρια τύπου ματσέτα,

Μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης

1 πολεμικό τυφέκιο KALASHNIKOV με γεμιστήρα,

1 κυνηγετικό όπλο και 86 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου,

1 σιδερογροθιά,

1 μεταλλικό ρόπαλο,

1 πτυσσόμενο μεταλλικό μαχαίρι,

1 κροτίδα,

1 φορητός ασύρματος,

1 συσκευή γεωεντοπισμού (GPS tracker),

2 κάμερες ασφαλείας και

7 κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, διερευνάται και περιστατικό συμπλοκής το βράδυ της 13ης Απριλίου σε περιοχή του Αιγίου, όπου ομάδα περίπου τριάντα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους (full face), επιτέθηκαν σε δύο άνδρες έξω από κλαμπ, χτυπώντας τους με σιδηρολοστούς και ρόπαλα, αλλά και με τη λαβή ενός όπλου.

Οι τέσσερις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των πέντε ταυτοποιημένων συνεργών τους.