Αλεξανδρούπολη: «Ερχόταν και έβρισκε παιδιά» λέει ο πατέρας του 21χρονου, κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 84χρονου

Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για το στυγερό έγκλημα με θύμα τον 84χρονο άνδρα στην Αλεξανδρούπολη. Η άγρια δολοφονία έγινε το βράδυ του Σαββάτου (14.2.26).

Ο γαμπρός του 84χρονου τον εντόπισε νεκρό μέσα στο διαμέρισμα του στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης με αυτή να είναι η στιγμή της αποκάλυψης της άγριας δολοφονίας. Ο ίδιος αναζητούσε τον ηλικιωμένο και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές του κλήσεις από την Τετάρτη (11/02/26). Ο γαμπρός του 84χρονου κάλεσε κλειδαρά για να ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματος και βρέθηκε μπροστά στο αποτρόπαιο θέμα.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που κλήθηκε στο διαμέρισμα η σορός έφερε τραύματα από μαχαίρι στον θώρακα, την κοιλιακή χώρα και τα πλευρά, ενώ ο χώρος ήταν αναστατωμένος και δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης, ενώ έλειπε το κινητό τηλέφωνο του θύματος.

Οι τρεις δράστες 15, 17 και 21 ετών προσήχθησαν αρχικά ως ύποπτοι για τη δολοφονία και ομολόγησαν ότι πήγαν στο σπίτι του θύματος κατόπιν προσυνεννοημένου ραντεβού και τον μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το 2022 το θύμα είχε καταδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ορεστιάδας σε ποινή κάθειρξης 10 ετών για γενετήσια πράξη με ανήλικους έναντι αμοιβής, γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους και ηθική αυτουργία στον νόμο περί εκδιδομένων προσώπων και αποφασίστηκε να εκτίσει την ποινή του κατ’ οίκον.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ο 84χρονος δεν τηρούσε τους όρους της κατ’ οίκον έκτισης και διατάχθηκε με με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ορεστιάδος η έκτιση ποινής σε κατάστημα κράτησης, από το οποίο αποφυλακίστηκε τον Οκτώβριο του 2023 και διατάχθηκε η συνέχιση της έκτισης της ποινής κατ’ οίκον.

Την ίδια στιγμή ο πατέρας του 21χρονου κατηγορούμενου μιλάει στο newsit.gr και περιγράφει όσα του ανέφερε ο γιος του: «Ο γιος μου δεν έκανε τίποτα. Είναι πολύ καλό παιδί, έχει και τη γυναίκα του που είναι 4 μηνών έγκυος. Ο παππούς δεν ήταν καλός άνθρωπος. Τα παιδιά τον γνώριζαν από παλιά. Ερχόταν στον μαχαλά και έβρισκε παιδιά. Τώρα τα δύο μικρότερα πήγαν στο σπίτι του, δεν θέλω να πω στα ίσια γιατί. Ο γιος μου πήρε τηλέφωνο στον αδελφό του και του είπε έλα σκοτώσαμε τον παππού. Όμως αυτός δεν έκανε τίποτα. Περίμενε από κάτω».

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες Κυριακή (15/02/26) στο Δικαστικό Μέγαρο Αλεξανδρούπολης για να απολογηθούν, όμως έλαβαν προθεσμία για την προσεχή Πέμπτη (19/02/26).