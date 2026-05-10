Η Φίνος Φιλμ για τη Γιορτή της Μητέρας με ένα απολαυστικό βίντεο γεμάτο ατάκες από ταινίες της – «Μην τσακώνεστε»

Η Φίνος Φιλμ «ξεσκονίζει» το αρχείο της με αφορμή τη φετινή Γιορτή της Μητέρας και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό
Η Ρένα Βλαχοπούλου σε ταινία της Φίνος Φιλμ
Για ακόμα μια χρονιά η Φίνος Φιλμ τίμησε με τον δικό της τρόπο τη Γιορτή της Μητέρας. Στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο Facebook, δημοσιοποιήθηκε ένα βίντεο με απολαυστικές ατάκες ηθοποιών που υποδύθηκαν τις μητέρες σε ταινίες της.

Το νέο βίντεο της Φίνος Φιλμ για τη Γιορτή της Μητέρας είναι γεμάτο νοσταλγία και χιούμορ από τον κλασικό ελληνικό κινηματογράφο. Η εταιρεία δημοσίευσε ένα «ποτ πουρί» με εμβληματικές ατάκες και σκηνές, στέλνοντας μήνυμα για «χρόνια πολλά» σε όλες τις μητέρες. 

Το φετινό αφιέρωμα επικεντρώνεται στην έννοια της μητέρας ως το «απάνεμο λιμάνι» και το σύμβολο ανιδιοτελούς αγάπης. Η «μάνα ανιχνευτής μετάλλων», η «μάνα διαμεσολαβητής», η «παραπονιάρα μάνα», ακόμα και η… «μάνα σωματοφύλακας» που έμπαινε μπροστά για να σώσει τα παιδιά της, «ντύνουν» το φετινό βίντεο της εταιρείας.

Η Μαίρη Αρώνη, η Ρένα Βλαχοπούλου, η Γεωργία Βασιλειάδου και η Ελένη Ζαφειρίου, πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων στο αφιερωματικό βίντεο, που για ακόμα μια χρονιά κάνει από νωρίς το πρωί της Κυριακής (10-05-2026) τον γύρο των social media.

 

Η Γιορτή της Μητέρας, πέρα από τα δώρα και τις συμβολικές πράξεις, αποτελεί κυρίως μια αφορμή για να αναδειχθεί η σημασία της μητρότητας στην καθημερινή ζωή.

Μια ημέρα που υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε οικογένεια υπάρχει ένας σταθερός πυρήνας φροντίδας και στήριξης, ο οποίος αξίζει αναγνώριση όχι μόνο μία φορά τον χρόνο, αλλά διαρκώς.

