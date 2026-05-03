Αλεξανδρούπολη: «Θα με αγαπάς ακόμα» – Η συγκλονιστική φράση 5χρονου προς τον πατέρα του μετά από κακοποίηση

Στις 24 Ιουνίου αναμένεται να συνεχιστεί στο Δικαστικό Μέγαρο Αλεξανδρούπολης η εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία αφορά στην καταγγελία για κακοποίηση ενός 5χρονου αγοριού από δύο συνομήλικους συμμαθητές του.

Η κακοποίηση του 5χρονου έγινε σύμφωνα με την καταγγελία τον Σεπτέμβριο του 2024 στη διάρκεια διαλλείματος σε αίθουσα μέσα στο νηπιαγωγείο που πήγαιναν τα τρία παιδιά στην Αλεξανδρούπολη. Στο εδώλιο θα καθίσουν έξι άτομα, οι γονείς τους και δύο νηπιαγωγοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο νηπιαγωγοί κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ οι τέσσερις γονείς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό ότι ξεκινά ΕΔΕ για τις νηπιαγωγούς. Στη δίκη, που διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών έχει ζητηθεί και συμπληρωματική κατάθεση του πεντάχρονου.

Τα λόγια με τα οποία το πεντάχρονο παιδάκι προσπάθησε να εκφράσει τον πόνο του στον πατέρα του σοκάρουν. «Όταν ήρθε ο μικρός να μου εκμυστηρευτεί το περιστατικό, μου είπε: “Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμη αν σου πω τι έγινε;”. Όσα μου είπε τα επανέλαβε και στους γιατρούς και τους νοσηλευτές αργότερα. Το σχολείο, δυστυχώς, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ήταν και είναι ακόμη μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για εμάς. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να ξεπεράσει το παιδάκι μας το τραύμα. Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα είναι μια ανοιχτή πληγή», ανέφερε ο πατέρας του παιδιού σύμφωνα με το star.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να σημειωθεί ότι η ιατροδικαστική εξέταση που είχε διενεργηθεί το 2024 είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο 5χρονος κακοποιήθηκε σεξουαλικά.

Η ψυχολόγος, όμως, που τον παρακολουθούσε φέρεται να τον εγκατέλειψε, γιατί δεν μπορούσε να τον καταλάβει.

«Η δημόσια λειτουργός, η ψυχολόγος που το παρακολουθούσε, το εγκατέλειψε λέγοντας ότι υπήρχε πρόβλημα κατανόησης της γλώσσας. Ένα παιδάκι που παλεύει ακόμη και δεν εισπράττει την αγάπη της Πολιτείας», λέει η δικηγόρος της οικογένειας του πεντάχρονου, Ανθούλα Ανάσογλου.