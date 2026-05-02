Λαμία: 13χρονη μαθήτρια δέχτηκε επίθεση από άλλες ανήλικες, την τραβούσαν από τα μαλλιά και την κλωτσούσαν

«Ούτε βόλτα δεν μπορούν να βγουν τα παιδιά μας στο κέντρο της Λαμίας…», λέει η μητέρα της μαθήτριας που δέχτηκε την άγρια επίθεση
13χρονη στη Λαμία δέχθηκε επίθεση από ανήλικες Ρομά
Η πλατεία Πάρκου στη Λαμία όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό

Αναστάτωση προκάλεσε επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (02.05.2026) στη Λαμία. Στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, στην πλατεία Πάρκου, τρεις ανήλικες επιτέθηκαν και τραυμάτισαν 13χρονη μαθήτρια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, γύρω στις 19:30 του Σαββάτου, τρεις ανήλικες φίλες της μαθήτριας αποβιβάστηκαν από το αυτοκίνητο της μητέρας της 13χρονης, προκειμένου να πάνε μία βόλτα στο κέντρο της Λαμίας.

Όπως κατήγγειλε αργότερα στην αστυνομία η μητέρα, χωρίς πραγματικό λόγο, το κορίτσι της στην αρχή της Ρήγα Φεραίου, το πλησίασαν τρεις, επίσης, ανήλικες και η μία από αυτές την έπιασε από τα μαλλιά και αφού την πέταξε στον δρόμο άρχισε να τη χτυπάει και να την κλωτσάει!

Ανάστατη η μητέρα της 13χρονης κάλεσε την αστυνομία, ενώ στη συνέχεια μετέφερε την κόρη της, προληπτικά, στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αναζητήσεις για τις τρεις δράστιδες, εντοπίζοντας και προσάγοντας τη φερόμενη ως υπαίτια της επίθεσης.

